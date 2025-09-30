Mardi 30 Septembre 2025
Besançon
Social

Mobilisation intersyndicale : nouvel appel à la grève et à manifester le 2 octobre à Besançon

Publié le 30/09/2025 - 09:30
Mis à jour le 30/09/2025 - 09:33

Après la journée d’action interprofessionnelle du 18 septembre, l’intersyndicale nationale CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU et Solidaires annonce une nouvelle mobilisation le jeudi 2 octobre 2025 à Besançon.

Manifestation du jeudi 18 septembre 2025 à Besançon. © Élodie R.
Manifestation du jeudi 18 septembre 2025 à Besançon. © Élodie R.

Dans un communiqué commun, les organisations rappellent avoir posé un ultimatum après la précédente mobilisation, et déplorent qu’"aucune réponse concrète aux attentes du monde du travail" n’ait été apportée. Elles appellent donc à une mobilisation massive à l’échelle nationale.

Parmi les revendications avancées, l’intersyndicale exige "l’abandon de l’ensemble du projet de budget et de la réforme de l’assurance chômage", ainsi que "la justice fiscale (taxe des gros patrimoines et des très hauts revenus)". Elle réclame également "la conditionnalité sociale et environnementale des 211 milliards d’euros d’aides publiques aux entreprises privées" et "des moyens budgétaires à la hauteur pour les services publics".

Les syndicats défendent en outre "une protection sociale de haut niveau et l’abandon du recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans", ainsi que "des investissements dans une transition écologique juste et la réindustrialisation de la France, et des mesures contre les licenciements".

Dans le Doubs, l’intersyndicale locale appelle à la grève et à manifester. Le rendez-vous est fixé le 2 octobre à 13h00 sur le parking Battant à Besançon.



Publié le 30 septembre à 09h30 par Alexane
Social

Besançon
Politique Social

Quartier Battant : la Boutique Jeanne Antide cristallise les divisions et s'invite dans les municipales à Besançon

Des collectifs d’habitants et de commerçants du quartier Battant à Besançon nous a envoyé le 27 septembre, un communiqué dénonçant une nouvelle fois les effets de la présence de la Boutique Jeanne Antide (BJA), structure d’accueil social installée rue Battant depuis 1996. Selon eux, le dispositif, "indispensable" mais "sous-dimensionné", contribuerait aujourd’hui à "étouffer le quartier". Un sujet qui divise des élus et qui se fraie une place au coeur de la campagne politique pour l'élection municipale bisontine.


Publié le 30 septembre à 08h00 par Alexane
Besançon
Social

Mobilisation contre deux licenciements et la suspension d'un agent de La Poste à Besançon : la CFDT s'insurge et rappelle des faits de harcèlement…

Mise à jour - réaction CFDT • Un rassemblement à l’initiative de la CGT est organisé mercredi 1er octobre 2025 à Besançon contre le licenciement de deux salariés et la suspension d'un agent fonctionnaire. Une mobilisation qui irrite le syndicat CFDT qui rappelle que ces agents ont quitté l’entreprise suite à des faits de harcèlement…


Publié le 29 septembre à 17h49 par Hélène L.
Besançon
Social Société

Étudiants pauvres à Besançon, des bibliothécaires universitaires mobilisées

"Tout euro économisé, c’est un de plus pour se nourrir". Au contact quotidien des étudiants, des bibliothécaires universitaires mesurent pleinement les difficultés financières de certains. Alors, pour les aider à économiser sur certaines dépenses, elles ont imaginé des actions concrètes. Suivons-les…


Publié le 28 septembre à 09h00 par Thierry Brenet
École-Valentin
Social Société

"Je ne sais pas d'où ça vient" : les produits étiquetés par les agriculteurs au carrefour d'École-Valentin

VIDEO • Suite à un appel national des syndicats d’agriculteurs qui s’opposent aux accords sur le MERCOSUR, traité de libre-échange que la Commission européenne a fraichement validé avec plusieurs pays d'Amérique latine, les jeunes agriculteurs et la FDSEA 25 ont mené une action ce 26 septembre 2025 au carrefour d’École-Valentin. Au programme ? Étiquetage des produits pour plus de clarté pour les consommateurs.


Publié le 26 septembre à 17h32 par Hélène L.
Besançon
Social

Venue d'Enthoven à Besançon : privée de manifestation, l'Association France Palestine Solidarité rappelle le nom des journalistes tués à Gaza

Un arrêté préfectoral a été pris afin d’interdir de manifester sur le lieu où Raphaël Enthoven se produit lors du festival Livres dans la Boucle. Ce samedi 20 septembre 2025, l’Association France Palestine Solidarité a voulu agir autrement en lisant le nom des journalistes tués à Gaza et en diffusant des images d’enfants meurtris par le conflit.


Publié le 20 septembre à 17h58 par Hélène L.

