Mobilisation intersyndicale : nouvel appel à la grève et à manifester le 2 octobre à Besançon

Après la journée d’action interprofessionnelle du 18 septembre, l’intersyndicale nationale CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU et Solidaires annonce une nouvelle mobilisation le jeudi 2 octobre 2025 à Besançon.

Dans un communiqué commun, les organisations rappellent avoir posé un ultimatum après la précédente mobilisation, et déplorent qu’"aucune réponse concrète aux attentes du monde du travail" n’ait été apportée. Elles appellent donc à une mobilisation massive à l’échelle nationale.

Parmi les revendications avancées, l’intersyndicale exige "l’abandon de l’ensemble du projet de budget et de la réforme de l’assurance chômage", ainsi que "la justice fiscale (taxe des gros patrimoines et des très hauts revenus)". Elle réclame également "la conditionnalité sociale et environnementale des 211 milliards d’euros d’aides publiques aux entreprises privées" et "des moyens budgétaires à la hauteur pour les services publics".

Les syndicats défendent en outre "une protection sociale de haut niveau et l’abandon du recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans", ainsi que "des investissements dans une transition écologique juste et la réindustrialisation de la France, et des mesures contre les licenciements".

Dans le Doubs, l’intersyndicale locale appelle à la grève et à manifester. Le rendez-vous est fixé le 2 octobre à 13h00 sur le parking Battant à Besançon.