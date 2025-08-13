Mercredi 13 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Montbéliard
Faits Divers

Montbéliard : un homme mis en examen pour corruption de mineure à des fins sexuelles

Publié le 13/08/2025 - 09:14
Mis à jour le 13/08/2025 - 09:36

Un homme de 55 ans a été placé mardi 12 août 2025 en détention provisoire pour avoir convenu d'un rendez-vous avec proposition sexuelle auprès d'une mineure de 14 ans après des échanges en ligne, a-t-on appris auprès du procureur de Montbéliard. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Le suspect a été mis en examen pour "corruption de mineur de moins de 15 ans par communication en ligne en état de récidive" et "proposition sexuelle à un mineur par un moyen de communication en ligne, suivi de rencontre", a indiqué Paul-Edouard Lallois, procureur de la République de Montbéliard, lors d'une conférence de presse. 

L'homme, résidant à Belfort, a été interpellé lundi matin à Montbéliard alors qu'il allait à la rencontre de l'adolescente avec qui il croyait correspondre depuis le 3 août. Derrière le profil de cette fille de 14 ans se cachait en réalité un enquêteur de la brigade de recherche de la gendarmerie de Montbéliard opérant sous pseudonyme. L'homme a avoué en garde à vue qu'il voulait "aller jusqu'au bout" s'il avait pu rencontrer cette adolescente.

La gendarmerie souhaite former davantage d'enquêteurs

"Sans faire aucune proposition, cet enquêteur a été abordé par cet homme", a indiqué le procureur, "très rapidement il (le suspect, NDLR) a posé des questions d'ordre sexuel puis a proposé une rencontre". 

Ce mode d'opération, la gendarmerie de Montbéliard veut le développer et souhaite former plus de gendarmes à cette pratique. Ils sont pour le moment trois enquêteurs sous pseudonyme (ESP). Cette possibilité existe depuis 2007 et a été étendue par deux lois en 2019 et 2023. 

Déjà condamné en 2022

Ce quinquagénaire avait déjà été condamné en 2022 à un an de prison pour corruption de mineurs de moins de 15 ans, pour avoir échangé des messages sexuels avec une mineure, bien réelle cette fois-ci. Il avait aussi été suivi pendant 18 mois pour une addiction à l'alcool et avait donné tous les signes pour la fin de la procédure. 

Le procureur décrit l'homme comme étant quelqu'un de "lambda". La perquisition à son domicile de Belfort n'a montré aucune possession de documents pédopornographiques. 

Le suspect comparaitra le 7 octobre devant le tribunal correctionnel de Montbéliard, il risque jusqu'à sept ans de prison et une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

(AFP)

corruption gendarmerie mineur mise en examen pédocriminalité procureur de la république

Publié le 13 aout à 09h14 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Des cigognes aperçues près de Besançon… avec un peu d’avance
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Canicule en Bourgogne Franche-Comté : 6 départements en alerte orange, 2 en vigilance jaune
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Le camping du No Logo festival vu du ciel...

Sondage

 27.14
ciel dégagé
le 13/08 à 09h00
Vent
1.55 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
100 %
 