Moustique tigre : de nouveaux signalements dans les quartiers de Besançon

Après de nouveaux signalements dans plusieurs quartiers de Besançon, la Ville appelle à la vigilance et rappelle les gestes simples à adopter pour limiter l’implantation de l’espèce.

Présent à Besançon depuis janvier 2023, le moustique tigre fait l'objet d'une surveillance accrue en raison des risques sanitaires et des nuisances qu'il représente. Il se développe "principalement dans les eaux stagnantes situées à proximité des habitations". Aussi, la municipalité rappelle quelques gestes simples qui permettent de réduire son implantation :

Supprimer les eaux stagnantes en vidant et rangeant les contenants sur les balcons, terrasses et jardins (arrosoirs, soucoupes sous les pots de fleurs, seaux, jouets, pneus);

S'assurer du bon écoulement des eaux pluviales en vérifiant gouttières, regards, caniveaux et systèmes de drainage ;

Protéger les réserves d'eau en couvrant bidons, citernes, bassins et piscines hors d’usage.

Signaler la présence du moustique tigre sur le site www.signalement-moustique.fr

Originaire d'Asie du Sud-Est, le moustique tigre se distingue par ses rayures noires et blanches contrastées ainsi que par sa ligne dorsale blanche. De petite taille (en moyenne 5mm), il pique principalement en journée, près des habitations. Il se reproduit dans les eaux stagnantes et reste généralement à moins de 150 mètres de son lieu de naissance, ce qui signifie que les moustiques qui piquent sont souvent issus des propriétés voisines. Lorsqu'il est contaminé, il peut transmettre des maladies comme la dengue, le chikungunya et le virus Zika.