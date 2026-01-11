Dimanche 11 Janvier 2026
DOUBS (25)
Transports

Neige dans le Doubs : levée des restrictions de circulation pour les poids lourds ce soir

Publié le 11/01/2026 - 18:13
Mis à jour le 11/01/2026 - 16:02

La préfecture de Zone de défense et de sécurité est a annoncé la levée, à compter de ce dimanche 11 janvier à 22 heures, de l’interdiction de circulation qui concernait les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes, y compris les transports de personnes.

© D Poirier
© D Poirier

Cette décision intervient à la suite de la levée, par Météo-France, de la vigilance orange pour risque de neige et de verglas dans les départements de la zone est, ainsi qu’en raison de l’amélioration des conditions de circulation observée sur le réseau routier.

Dans le département du Doubs, plusieurs axes étaient concernés par ces restrictions. Il s’agit de l’autoroute A36 entre les échangeurs d’École-Valentin et la limite avec le Territoire de Belfort, dans les deux sens de circulation, de la route nationale 57 entre Morre et la frontière suisse, également dans les deux sens, ainsi que de la RN83 dans le sens Jura vers Besançon.

Les arrêtés zonaux n°2026_09/EMIZ du 9 janvier et n°2026_10/EMIZ du 10 janvier 2026, qui encadraient ces interdictions, sont par conséquent abrogés. À partir de 22 heures, les poids lourds et véhicules assimilés pourront de nouveau circuler sur ces axes dans les conditions habituelles.

météo neige préfecture verglas vigilance

Publié le 11 janvier à 18h13 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

