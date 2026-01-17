Nouvelle défaite frustrante pour le BesAC

Cela devient une habitude, le BesAC s’est une nouvelle fois incliné d’un rien face à Lyon plage vendredi soir. Dix matches perdus de 6 points et moins dont 5 de 4 points et moins. Terrible constat, terrible série que celle vécue par le BesAC depuis le début de cette saison 2025-2026.

National (phase 1) : AS Loon Plage - BesAC 86-82 (33-18, 14-24, 23-25, 16-15)

Pour cette 19e journée à Loon Plage devenu l'un des cadors du championnat, l'équipe de la capitale comtoise a donc de nouveau frôlé la victoire, mais a du finalement s'incliner de quatre tout petits points alors qu'elle pouvait espérer tellement mieux quand elle était encore à égalité à 1 minute 04 du coup de sifflet final. Mais voilà, un miraculeux buzzer beater de l'excellent pivot Thiam depuis le corner droit et deux lancers de l'arrière US Sanford ont eu raison des légitimes espoirs nourris par Calvin Jubenot et ses coéquipiers.

Curieux match dans lequel le BesAC était trop timidement entré, encaissant 33 points lors du premier quart-temps. Face à une équipe nordiste en feu, 6 paniers majorés sur 8 tentés à 75 %, on alors avait craint le pire. Pour tout dire, un naufrage…

Belle réaction

Mais ensuite, le BesAC qui avait été mené de 16 pts (9e) réagissait fièrement et se refaisait une belle santé en attaquant le second quart par un 9-0 (33-24). Progressivement, le BesAC, revenu du diable vauvert, se remettait dans le sillage de son adversaire, terminant la première mi-temps avec seulement 5 longueurs de retard : 47-42.

La suite voyait les Bisontins faire jeu égal avec leur adversaire. Au terme du 3e quart, tout restait possible (70-67). Plusieurs fois le BesAC revenait à la hauteur de Loon Plage, mais sans jamais pouvoir passer devant : 59-59, 65-65 et une dernière fois 82-82. L'heure pour ce diable de Thiam de s'offrir le panier qui tue (84-82), un écart complété par les deux lancers de Sanford (86-82).

Loon l'avait échappé belle alors qu'une nouvelle fois les Bisontins n'avaient que leurs yeux pour pleurer au terme d'un match où on a noté un collectif encore en progrès : 23 passes décisives et 82 points marqués, loin de certains soirs de vaches maigres. Ce qui faisait dire à Laurent Kleefstra : "on commence à avoir un vrai collectif. L'équipe va dans le bon sens. La roue va tourner rapidement, j'en suis convaincu !".

Quelle tourne vite alors… D'autant que ce mardi 20 janvier au Palais des sports, le BesAC va accueillir les Byers de Fos/mer, actuels 3es avec un match de retard, qui prétendent à un retour en Elite 2 et qui viennent d'assommer Charleville de 30 points (99-69).

La CCG a eu la main lourde !

La Commission de Contrôle de Gestion de la FFBB a rendu ce vendredi un état des sanctions prononcées contre certains clubs de Nationale 1. Le plus touché est sans conteste Metz qui se voit très lourdement pénalisé de 5 points en Phase 1 et de 5 autres points en Phase 2. Ce qui est reproché au club lorrain ? Un dépassement de la masse salariale autorisée, un non respect du budget 2024-25, la production de documents incomplets ou non fiables ou ne représentant pas la réalité de la situation financière du club.

Autre club qui a pris la foudre, en Poule A, Vitré : 3 pts en Phase 1, 3 points en Phase 2 et 2.400 d'amende .

1000€ de pénalité pour le BesAC

Sinon, un certain nombre de pénalités financières ont été distribuées. Au premier rang, Boulogne condamné à verser 17 .000 €.

On trouve ensuite en Poule A, Rennes (3.600), Fougères (3.000), Angers (2.000), Toulouse (2.000), Les Sables-Vendée (1.400) et en Poule B, Orchies (2.000), Berck (1.000) et le BesAC (1.000). Le club bisontin s'est vu signifier cette pénalité pour non respect du budget validé sur la saison 24-25 et pour le non respect de l'obligation de constitution d'un fonds de réserve également sur la saison 24-25. Tous ces clubs disposent disposent de 10 jours pour interjeter appel des décisions de la CCG auprès de la Chambre d'appel de la Fédération.