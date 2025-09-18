Jeudi 18 Septembre 2025
Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !

Publié le 18/09/2025 - 06:30
Mis à jour le 17/09/2025 - 17:56

Mignotgraphie, entreprise spécialisée dans l’impression sérigraphique et numérique, recherche un(e) Commercial(e) dynamique et motivé(e) pour rejoindre son équipe.

Depuis plus de 50 ans, Mignotgraphie s’impose comme un acteur incontournable de l’impression en sérigraphie et grand format à Chemaudin, près de Besançon.
Pour renforcer son équipe, Mignotgraphie recherche un(e) Commercial(e) en CDI à temps plein.

Missions principales

  • Prospecter activement afin de développer de nouveaux clients.
  • Développer et fidéliser le portefeuille clients déjà existant.
  • Identifier les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.
  • Négocier et conclure des ventes en respectant la politique commerciale de l’entreprise.
  • Assurer un suivi régulier et construire une relation de confiance avec les clients.

Profil recherché

  • Expérience réussie en développement commercial B to B, idéalement dans le domaine de l’impression, de la communication visuelle ou des arts graphiques.
  • Forte capacité de prospection et goût pour le challenge.
  • Aisance relationnelle et sens du service client.
  • Autonomie, organisation et esprit d’équipe.

Ce que nous offrons

  • Un portefeuille clients déjà existant à développer.
  • Un environnement à taille humaine où l’esprit d’équipe et le respect sont au cœur de nos valeurs.
  • Une rémunération fixe + variable motivante selon résultats.

Poste basé à Chemaudin, déplacements ponctuels à prévoir

Contrat : CDI

Retrouvez l'offre d'emploi complète et postulez sur monjob.info, votre plateforme locale de recherche d'emplois !

Publié le 18 septembre
