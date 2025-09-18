Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !

Depuis plus de 50 ans, Mignotgraphie s’impose comme un acteur incontournable de l’impression en sérigraphie et grand format à Chemaudin, près de Besançon.
Pour renforcer son équipe, Mignotgraphie recherche un(e) Commercial(e) en CDI à temps plein.
Missions principales
- Prospecter activement afin de développer de nouveaux clients.
- Développer et fidéliser le portefeuille clients déjà existant.
- Identifier les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.
- Négocier et conclure des ventes en respectant la politique commerciale de l’entreprise.
- Assurer un suivi régulier et construire une relation de confiance avec les clients.
Profil recherché
- Expérience réussie en développement commercial B to B, idéalement dans le domaine de l’impression, de la communication visuelle ou des arts graphiques.
- Forte capacité de prospection et goût pour le challenge.
- Aisance relationnelle et sens du service client.
- Autonomie, organisation et esprit d’équipe.
Ce que nous offrons
- Un portefeuille clients déjà existant à développer.
- Un environnement à taille humaine où l’esprit d’équipe et le respect sont au cœur de nos valeurs.
- Une rémunération fixe + variable motivante selon résultats.
Poste basé à Chemaudin, déplacements ponctuels à prévoir
Contrat : CDI
