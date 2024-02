Open Business : les prochains rendez-vous de la CCI Saône-Doubs pour répondre aux défis et enjeux de demain

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Saône-Doubs a présenté mardi 20 février 2024 les trois nouvelles thématiques de son cycle de conférences baptisé Open Business. Au programme cette année, des rencontres autour des thèmes de l’intelligence artificielle, du vieillissement de la population et de la performance dans l’entreprise et le sport à Besançon, Vesoul et bientôt Montbéliard.

Fruit d’un travail collectif, la programmation de cette année souhaite "interpeller les dirigeants d’entreprise sur les défis et enjeux de demain" a introduit Caroline Astier la directrice générale de la CCI Saône-Doubs au moyen de trois conférences ayant chacune une thématique spécifique. Le président de la CCI Jean-Luc Quivogne, a d’ailleurs prévenu qu’une quatrième conférence, prévue à Montbéliard, était sur le point de voir le jour afin de "couvrir plus largement le territoire".

À destination des dirigeants d’entreprises, décideurs et acteurs économiques de la région Bourgogne-Franche-Comté, les conférences ont pour objectif "d’anticiper et de répondre aux besoins des dirigeants" le tout dans un "temps réduit et d’une présentation de qualité" a insisté Caroline Astier.

Les conférences prennent ainsi toutes le même format : une présentation par un conférencier sur la thématique, suivie d’une table ronde pour échanger avec des "grands témoins" issus d’entreprises ou de collectivité et enfin un cocktail pour poursuivre les discussions dans un cadre informel.

L'intelligence artificielle, un thème plébiscité

La première conférence aura lieu le 12 mars à la Maison de l’économie de Besançon et abordera un thème qui d’après Caroline Astier "a fait l’unanimité" au moment du choix de la programmation, l’intelligence artificielle. Un choix salué par la maire de Besançon Anne Vignot qui a rappelé "l’urgence à s’interroger aux deux aspects (positifs et négatifs) de l’IA". La conférence aura pour but de "démystifier" cette "technologie de rupture" a indiqué la directrice en présentant ses applications concrètes dans le monde des affaires. Mais également de traiter des défis et enjeux à venir notamment en matière d’éthique, de confidentialité et de fiabilité. Pour évoquer ces enjeux, c’est le journaliste Jérôme Colombain qui endossera le rôle de conférencier et animateur. Un intervenant qui "maîtrise le sujet et a cette capacité à vulgariser".

Également à Besançon, le 14 mai 2024, la deuxième conférence aura pour thème les menaces et les opportunités liées au vieillissement de la population. Pour Caroline Astier, l’objectif sera ici de "dépasser ce constat de vieillissement et de se projeter" en identifiant les opportunités possibles. L’intervenant Serge Guerin, sociologue de renom, parlera lui de l’impact du vieillissement comme une "révolution silencieuse" qui peut être à la fois source d’opportunités, d’innovations technologiques et sociales.

Stéphane Diagana en conférencier à Vesoul

Enfin la troisième conférence se tiendra à Vesoul le 19 septembre 2024 et traitera d’un thème tout à fait différent de la performance en entreprise et dans le sport. C’est le spécialiste du 400m haies et premier champion du monde français sur cette épreuve, Stéphane Diagana qui, quelques semaines après avoir commenté les JO, interviendra en tant que conférencier. L’ancienne athlète insistera sur l’importance de l’activité physique pour les dirigeants et salariés d’entreprise. Enfin, lors de la table ronde, "des entreprises qui ont fait le choix de soutenir des équipes sportives ou de créer des équipes sportives d’entreprise comme élément de motivation et d’attractivité" a conclu la directrice de la CCI Saône Doubs.

Agenda des Open Business 2024

L’impact de l’intelligence artificielle sur votre entreprise - Mardi 12 mars 2024 - Besançon, Maison de l’Économie.

Conférencier : Jérôme Colombain, journaliste spécialiste de l’actualité high-tech.

Grands témoins : Ciprian Melian, directeur de Livdeo. Gilles Tonnelier, expert en IA chez Quarks. Sylvain Giampiccolo, dirigeant de Scoder.

Vieillissement : quelles menaces et opportunités pour vos entreprises et vos territoires ? - Mardi 14 mai 2024 - Besançon, Maison de l’Économie.

Conférencier : Serge Guérin, professeur HDR à l’INSEE GE expert des enjeux du vieillissement, du care et de l’intergénération.

La performance en entreprise et dans le sport - Jeudi 19 septembre 2024 - Vesoul, ParcExpo70.