Besançon
Vie locale

Où en est-on de l’installation de la fibre dans la boucle bisontine ?

Publié le 29/08/2025 - 08:02
Mis à jour le 28/08/2025 - 16:34

Ce jeudi 28 août 2025, un point presse a été réalisé par Orange en compagnie des représentants de Grand Besançon Métropole afin de présenter l’avancée des travaux du déploiement de la fibre dans la boucle bisontine.

Anne Vignot, Gabriel Beaulieu et les représentants d'Orange dans le quartier Battant devant l'un des raccordements fibre installé en pied d’immeuble. © Élodie R.
En février 2025, une conférence de presse similaire avait été réalisée afin d’annoncer le début des travaux. Six mois plus tard, où en est-on ? 

Le déploiement de l’infrastructure fibre en pied d’immeuble, dans les 72 rues concernées, a été achevé fin juillet 2025 dans le quartier de la boucle élargie au quartier Battant, conformément à ce qui était prévu. Une bonne nouvelle pour la présidente de Grand Besançon Métropole qui a insisté sur le fait qu’il était "fondamental d’avoir un vibrage pour la rentrée". Ce "très gros chantier" a notamment nécessité un "gros travail collectif" et une "formidable coordination des services entre les acteurs". 

3.600 logements déjà raccordés

Autrement dit, à ce jour, "l’infrastructure qui vient en pied d’immeuble et qui nous concerne" est désormais installée a expliqué Anne Vignot, "ensuite on rentre dans le domaine privé". C’est-à-dire qu’il faut désormais qu’Orange poursuive les travaux déjà engagés, au sein des propriétés et doit pour cela attendre les retours des propriétaires ou syndics de copropriété. Des autorisations qui nécessitent des "délais parfois longs et qui ne dépendent pas d’Orange" nous a expliqué le directeur de l’intervention et des réseaux de Franche-Comté Jean-Philipppe de Mortier.

Actuellement, sur les 11.600 logements du secteur, 3.600 ont déjà été raccordés. Orange espère porter ce chiffre à près de 6.000 d’ici la fin de l’année. Orange espère terminer la pose des boitiers de raccordement d’ici "courant du semestre 1 de l’année prochaine" a indiqué monsieur Mortier. Ne restera alors qu’aux distributeurs commerciaux (opérateurs internet) à tirer la fibre jusqu’à l’appartement du client. 

Fermeture du réseau cuivre d'ici 2033

Entre 2028 et 2033 un prochain chantier concernera cette fois le retrait du réseau cuivre qui sera préféré au réseau fibre. "On ne peut pas maintenir les deux réseaux en parallèle, c’est trop coûteux", a rappelé Jean-Phillipe de Mortier. Les personnes qui souhaiteront alors toujours bénéficier du téléphone mais pas d’internet le pourront toujours mais il faudra pour cela tout de même installer un boitier et changer d’abonnement. 

Publié le 29 aout à 08h02
Besançon
Pendant quatre jours, les Instants gourmands investissent la place Granvelle

Ce jeudi 28 août 2025 la maire de Besançon, Anne Vignot a inauguré le lancement des quatre journées consacrées aux Instants gourmands. Le célèbre festin culinaire bisontin qui prend chaque année ses quartiers sur la promenade Granvelle se tiendra cette année du 28 au 31 août 2025. Pour l’occasion, l’événement célèbrera à la fois sa 30e édition et les 50 ans de jumelage avec la commune de Neuchâtel. 

Publié le 28 aout à 17h50
Besançon
Ouverture d'une nouvelle salle Challenger's Gym à Besançon

Samedi 13 septembre 2025, l’Association Challenger inaugure une nouvelle salle de sport de combats, après le succès de la salle de boxe Ray Lucas, qui a attiré près d’une centaine d’adhérents en une année. Les nouveaux locaux, situés au 8 rue Boisot à Besançon, seront accessibles au public dès le lundi 15 septembre.

Publié le 23 aout à 18h00
Besançon
Noces d'or, de diamant et de platine : les couples ont jusqu'au 22 août pour se manifester

Traditionnellement la cérémonie des noces d’or, de diamant et de platine se tient le 14 juillet. Mais faute de salle disponible, elle aura lieu cette année le 7 septembre prochain à Besançon. Les couples bisontins comptant cette année 50, 60 et 65 ans de mariage sont ainsi invités à se faire connaître.

Publié le 20 aout à 15h11
Besançon
Fortes chaleurs : la Ville de Besançon appelle à la prudence et rappelle les bons réflexes

Météo-France a placé ce lundi 11 août le Doubs en vigilance orange canicule et prévoit cet épisode de fortes chaleurs pendant plusieurs jours. Face à cette situation, la Ville de Besançon invite ses habitant(e)s à adopter des gestes essentiels pour protéger la santé, surtout celle des personnes vulnérables.

Publié le 16 aout à 11h34

