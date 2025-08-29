Où en est-on de l’installation de la fibre dans la boucle bisontine ?

Ce jeudi 28 août 2025, un point presse a été réalisé par Orange en compagnie des représentants de Grand Besançon Métropole afin de présenter l’avancée des travaux du déploiement de la fibre dans la boucle bisontine.

En février 2025, une conférence de presse similaire avait été réalisée afin d’annoncer le début des travaux. Six mois plus tard, où en est-on ?

Le déploiement de l’infrastructure fibre en pied d’immeuble, dans les 72 rues concernées, a été achevé fin juillet 2025 dans le quartier de la boucle élargie au quartier Battant, conformément à ce qui était prévu. Une bonne nouvelle pour la présidente de Grand Besançon Métropole qui a insisté sur le fait qu’il était "fondamental d’avoir un vibrage pour la rentrée". Ce "très gros chantier" a notamment nécessité un "gros travail collectif" et une "formidable coordination des services entre les acteurs".

3.600 logements déjà raccordés

Autrement dit, à ce jour, "l’infrastructure qui vient en pied d’immeuble et qui nous concerne" est désormais installée a expliqué Anne Vignot, "ensuite on rentre dans le domaine privé". C’est-à-dire qu’il faut désormais qu’Orange poursuive les travaux déjà engagés, au sein des propriétés et doit pour cela attendre les retours des propriétaires ou syndics de copropriété. Des autorisations qui nécessitent des "délais parfois longs et qui ne dépendent pas d’Orange" nous a expliqué le directeur de l’intervention et des réseaux de Franche-Comté Jean-Philipppe de Mortier.

Actuellement, sur les 11.600 logements du secteur, 3.600 ont déjà été raccordés. Orange espère porter ce chiffre à près de 6.000 d’ici la fin de l’année. Orange espère terminer la pose des boitiers de raccordement d’ici "courant du semestre 1 de l’année prochaine" a indiqué monsieur Mortier. Ne restera alors qu’aux distributeurs commerciaux (opérateurs internet) à tirer la fibre jusqu’à l’appartement du client.

Fermeture du réseau cuivre d'ici 2033

Entre 2028 et 2033 un prochain chantier concernera cette fois le retrait du réseau cuivre qui sera préféré au réseau fibre. "On ne peut pas maintenir les deux réseaux en parallèle, c’est trop coûteux", a rappelé Jean-Phillipe de Mortier. Les personnes qui souhaiteront alors toujours bénéficier du téléphone mais pas d’internet le pourront toujours mais il faudra pour cela tout de même installer un boitier et changer d’abonnement.