Où fêter Halloween le 31 octobre à Besançon ?

Horror Party à La Rodia
Pour la première fois, La Rodia organise une grande fête ouverte à toutes et tous avec un programme musical et d’animations particulier : Dj set dans le hall et la grande salle, le groupe The Name, concours de scream, Studiomaton, atelier maquillage, stand de l’artiste Marianne Blanchard… le tout dans un décor de l’enfer !
- De 19h30 à 02h30
- Soirée costumée
- Prix : 20€ - 17€ avec la carte Rodia (cocktail/mocktail offert aux 100 premières personnes déguisées)
- Billetterie : billetterie.larodia.com/horror-party
Boum d’Halloween - L’Éphéméride hante le Séquane
Dj Spaghetti et Don Matoub mixera au bar le Séquane, rue Battant, vendredi 31 octobre pour une grosse boum d’Halloween avec L’Ephéméride.
- Soirée déguisée
- À partir de 20h00
- Entrée libre
Cabaret drag freak d’Halloween aux Passagers du zinc
Pour la première fois, le Cabaret drag freak jouera pour Halloween aux PDZ avec les créatures de la House of Détritus au complet.
- À partir de 20h30
- Show interdit aux moins de 18 ans
- Prix libre conseillé à 7€, 10€ pour soutenir l’association, 15€…
Mystères d’Halloween et jeux d’énigmes aux Archives municipales
Au coeur des réserve de la bibliothèque d’Etudes et Archives municipales, rue de la Bibliothèque… déguisement et lampe de poche conseillés.
- À 17h00 et 18h15
- Entrée gratuite