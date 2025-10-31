Vendredi 31 Octobre 2025
Besançon
Culture Evénements

Où fêter Halloween le 31 octobre à Besançon ?

Publié le 31/10/2025 - 08:00
Mis à jour le 27/10/2025 - 16:09

Cette année, les idées sorties sont plutôt nombreuses à Besançon pour fêter Halloween, de la grande Horror party à La Rodia à la boum du Séquane en passant par le freak show des PDZ… Voici une sélection d’évènements programmés vendredi 31 octobre pour la nuit la plus effrayante de l’année !

Horror Party à La Rodia

Pour la première fois, La Rodia organise une grande fête ouverte à toutes et tous avec un programme musical et d’animations particulier : Dj set dans le hall et la grande salle, le groupe The Name, concours de scream, Studiomaton, atelier maquillage, stand de l’artiste Marianne Blanchard… le tout dans un décor de l’enfer !

  • De 19h30 à 02h30
  • Soirée costumée
  • Prix : 20€ - 17€ avec la carte Rodia (cocktail/mocktail offert aux 100 premières personnes déguisées)
  • Billetterie : billetterie.larodia.com/horror-party

Boum d’Halloween - L’Éphéméride hante le Séquane

Dj Spaghetti et Don Matoub mixera au bar le Séquane, rue Battant, vendredi 31 octobre pour une grosse boum d’Halloween avec L’Ephéméride.

  • Soirée déguisée
  • À partir de 20h00
  • Entrée libre

Cabaret drag freak d’Halloween aux Passagers du zinc

Pour la première fois, le Cabaret drag freak jouera pour Halloween aux PDZ avec les créatures de la House of Détritus au complet. 

  • À partir de 20h30
  • Show interdit aux moins de 18 ans
  • Prix libre conseillé à 7€, 10€ pour soutenir l’association, 15€…

Mystères d’Halloween et jeux d’énigmes aux Archives municipales

Au coeur des réserve de la bibliothèque d’Etudes et Archives municipales, rue de la Bibliothèque… déguisement et lampe de poche conseillés.

  • À 17h00 et 18h15
  • Entrée gratuite 

archives municipales cabaret halloween horror party house of detritus La Rodia les passagers du zinc séquane

Publié le 31 octobre à 08h00 par Elodie Retrouvey
