Où jeter son sapin de Noël à Besançon sans risquer d’avoir une grosse amende ?

Si votre sapin est naturel :
Tout d’abord, retirez lui bien toutes ses décorations, son pied s’il est métallique, les guirlandes électriques, etc. Il ne doit pas non plus avoir de neige artificielle sur ses branches.
- Transformez-le en broyat : il protégera ainsi vos plantes et contiendra l’humidité de la terre. Le broyat peut aussi servir à aérer et équilibrer le compost lorsqu’il est trop humide. Pour broyer votre sapin, vous pouvez emprunter ou louer un broyeur.
- Donnez-lui une seconde vie en le transformant en bois d’allumage pour votre cheminée ou insert : pour cela, débitez-le en tronçons puis laissez-le sécher jusqu’à l‘hiver prochain.
- Déposez-le dans l’un des 16 éco-centres (déchetteries) du SYBERT. Vigilance : il doit mesurer 1 mètre maximum. S’il est trop grand, coupez-le. Il sera intégré à la filière des déchets verts et, une fois broyé, deviendra du compost.
- Enfin, si aucune des solutions proposées ci-dessus ne vous convient, une collecte est organisée par la Ville de Besançon du lundi 5 au vendredi 30 janvier 2026. Les petits sapins (moins d’1 mètre) sont à déposer de façon visible sur les points de collecte des bacs et seront collectés le même jour ; les plus grands sapins sont à déposer sur le trottoir, hors des copropriétés, et sont collectés le lendemain du jour de collecte des bacs. Pour plus d’information sur la collecte : téléphonez à la Direction Gestion des Déchets du Grand Besançon Métropole au 03 81 61 51 26 ou écrivez à mobilites@grandbesancon.fr.
Si votre sapin est naturel mais contient des décorations inamovibles ou de la neige artificielle
Il n’est plus compostable car ces éléments pollueraient le compost, et il ne peut pas être mis à la poubelle grise non plus, au risque d’obstruer la trémie d’alimentation (sorte d’entonnoir) de l’UVE (Unité de Valorisation Énergétique). Il convient donc de le déposer en éco-centre (déchetterie) : les agents conseils vous orienteront vers le bon exutoire selon sa taille.
Si votre sapin est en plastique
Il n’est pas recyclable. Démontez les éléments du sapin puis déposez le en éco-centre selon les conseils des agents sur place.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter nos services : 03 81 21 15 60 ou contact@sybert.fr.
Infos +
Abandonner son sapin de Noël sur le trottoir, dans un fossé ou en lisière de forêt peut paraître anodin, voire cohérent, puisqu’il s’agit d’un arbre "naturel". Pourtant, la réglementation est très claire : ce type de geste est assimilé à un dépôt sauvage de déchets, au même titre qu’un sac-poubelle laissé sur la voie publique. Une infraction qui peut coûter cher...
Sur la voie publique, le fait de déposer son sapin constitue une contravention de 4e classe, prévue par l’article R634-2 du Code pénal, ou par l’article R644-2 lorsque le dépôt gêne la circulation. En pratique, un sapin abandonné au coin d’une rue expose son propriétaire à une amende forfaitaire de 135 € si elle est réglée immédiatement ou dans un délai de 45 jours. Passé ce délai, le montant peut atteindre 375 €.
En cas de non-paiement ou de contestation, l’affaire peut être portée devant le tribunal de police, qui peut alors prononcer une amende allant jusqu’à 750 €. Lorsque le dépôt présente un risque pour l’environnement, l’article L541-3 du Code de l’environnement permet également au maire d’appliquer des sanctions bien plus lourdes : jusqu’à 15.000 € d’amende, accompagnées d’une mise en demeure, d’une exécution d’office ou d’une astreinte journalière. À noter aussi que brûler son sapin dans son jardin est interdit et passible d’une sanction comprise entre 35 et 150 €.
Déposer son sapin en forêt n’est pas davantage autorisé. L’Office national des forêts rappelle que laisser un arbre de Noël sur un chemin forestier ou en sous-bois constitue également une infraction. Cette pratique est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1.500 €, l’arbre coupé et ses aiguilles n’apportant aucun bénéfice à la biodiversité et étant considérés, là encore, comme un déchet.