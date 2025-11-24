Lundi 24 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Evénements Vie locale

Où sont les marchés de Noël à Besançon ?

Publié le 24/11/2025 - 17:30
Mis à jour le 24/11/2025 - 11:48

Chaque année, plusieurs évènements de type ”marché de Noël” s’installent à Besançon avant les fêtes pour faire le plein d’idées cadeaux. Voici le programme des différents marchés festifs à Besançon.

© Élodie R.
© Hélène Loget
© Élodie R.
1/3 - © Élodie R.
2/3 - © Hélène Loget
3/3 - © Élodie R.

Vous aussi vous organisez un marché de Noël ouvert au public à Besançon ? Envoyez-nous vos informations pratiques sur redaction@macommune.info avec l’objet ”Marché de Noël Besançon” pour figurer dans cet article que nous mettrons régulièrement à jour.

Marché de Noël de Besançon

C’est le plus gros et le plus long : il s’installera au parc Granvelle avec ses chalets gourmands et d’idées cadeau diverses et variées pour les fêtes de fin d’année. Il ouvrira en même temps que les illuminations de Noël de la ville qui seront lancées vendredi 28 novembre à 18h00.

  • Du 28 novembre au 24 décembre 2025

Horaires : 

  • Lundi : 14h à 21h
  • Mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 11h à 21h
  • Vendredi et samedi : 11h à 22h
  • Le 24 décembre : 11h à 17h

Entrée gratuite

Marché solidaire de Besançon

Le marché solidaire s’installera sur la place Saint-Jacques-Arsenal pour un Noël aux couleurs du monde. 

  • Du 10 au 21 décembre 2025

Horaires :

  • Lundi : 14h à 19h30
  • Du mardi au dimanche de 11h à 19h30

Entrée gratuite

Marché de créatrices et créateurs de Besançon

Le marché réunissant des artisans et créateurs revient au Centre diocésain. Au programme : plus de 30 créatrices et créateurs, des ateliers, friperie, photobooth…

  • Du 12 au 14 décembre 2025

Horaires : 

  • vendredi et samedi de 11h à 20h
  • dimanche de 11h à 19h

Entrée gratuite

Fête de la Sainte-Lucie chez Hôp Hop Hop

Hôp Hop Hop organise cette année encore la fête de la Saint-Lucie dans ses locaux situés place Saint-Jacques à Besançon. AU programme : marché de créatrices et créateurs, ambiance musicale, animations…

  • Du 12 au 14 décembre 2025

Entrée gratuite

Brocante de Noël

Chaque année, le parc des expositions Micropolis organise sa brocante de Noël pour chiner des cadeaux de Noël auprès de nombreux brocanteurs professionnels. 

  • Les 13 et 14 décembre 2025 de 9h à 18h

Entrée : 3€ (gratuit pour les moins de 16 ans)

brocante de noël marché de noël marché des créateurs marche solidaire

Publié le 24 novembre à 17h30 par Alexane
