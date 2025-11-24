Où sont les marchés de Noël à Besançon ?

Vous aussi vous organisez un marché de Noël ouvert au public à Besançon ? Envoyez-nous vos informations pratiques sur redaction@macommune.info avec l’objet ”Marché de Noël Besançon” pour figurer dans cet article que nous mettrons régulièrement à jour.
Marché de Noël de Besançon
C’est le plus gros et le plus long : il s’installera au parc Granvelle avec ses chalets gourmands et d’idées cadeau diverses et variées pour les fêtes de fin d’année. Il ouvrira en même temps que les illuminations de Noël de la ville qui seront lancées vendredi 28 novembre à 18h00.
- Du 28 novembre au 24 décembre 2025
Horaires :
- Lundi : 14h à 21h
- Mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 11h à 21h
- Vendredi et samedi : 11h à 22h
- Le 24 décembre : 11h à 17h
Entrée gratuite
Marché solidaire de Besançon
Le marché solidaire s’installera sur la place Saint-Jacques-Arsenal pour un Noël aux couleurs du monde.
- Du 10 au 21 décembre 2025
Horaires :
- Lundi : 14h à 19h30
- Du mardi au dimanche de 11h à 19h30
Entrée gratuite
Marché de créatrices et créateurs de Besançon
Le marché réunissant des artisans et créateurs revient au Centre diocésain. Au programme : plus de 30 créatrices et créateurs, des ateliers, friperie, photobooth…
- Du 12 au 14 décembre 2025
Horaires :
- vendredi et samedi de 11h à 20h
- dimanche de 11h à 19h
Entrée gratuite
Fête de la Sainte-Lucie chez Hôp Hop Hop
Hôp Hop Hop organise cette année encore la fête de la Saint-Lucie dans ses locaux situés place Saint-Jacques à Besançon. AU programme : marché de créatrices et créateurs, ambiance musicale, animations…
- Du 12 au 14 décembre 2025
Entrée gratuite
Brocante de Noël
Chaque année, le parc des expositions Micropolis organise sa brocante de Noël pour chiner des cadeaux de Noël auprès de nombreux brocanteurs professionnels.
- Les 13 et 14 décembre 2025 de 9h à 18h
Entrée : 3€ (gratuit pour les moins de 16 ans)
Vous aussi vous organisez un marché de Noël ouvert au public à Besançon ? Envoyez-nous vos informations pratiques sur redaction@macommune.info avec l’objet ”Marché de Noël Besançon” pour figurer dans cet article que nous mettrons régulièrement à jour.