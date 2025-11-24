Où sont les marchés de Noël à Besançon ?

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Chaque année, plusieurs évènements de type ”marché de Noël” s’installent à Besançon avant les fêtes pour faire le plein d’idées cadeaux. Voici le programme des différents marchés festifs à Besançon.

Vous aussi vous organisez un marché de Noël ouvert au public à Besançon ? Envoyez-nous vos informations pratiques sur redaction@macommune.info avec l’objet ”Marché de Noël Besançon” pour figurer dans cet article que nous mettrons régulièrement à jour.

Marché de Noël de Besançon

C’est le plus gros et le plus long : il s’installera au parc Granvelle avec ses chalets gourmands et d’idées cadeau diverses et variées pour les fêtes de fin d’année. Il ouvrira en même temps que les illuminations de Noël de la ville qui seront lancées vendredi 28 novembre à 18h00.

Du 28 novembre au 24 décembre 2025

Horaires :

Lundi : 14h à 21h

Mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 11h à 21h

Vendredi et samedi : 11h à 22h

Le 24 décembre : 11h à 17h

Entrée gratuite

Marché solidaire de Besançon

Le marché solidaire s’installera sur la place Saint-Jacques-Arsenal pour un Noël aux couleurs du monde.

Du 10 au 21 décembre 2025

Horaires :

Lundi : 14h à 19h30

Du mardi au dimanche de 11h à 19h30

Entrée gratuite

Marché de créatrices et créateurs de Besançon

Le marché réunissant des artisans et créateurs revient au Centre diocésain. Au programme : plus de 30 créatrices et créateurs, des ateliers, friperie, photobooth…

Du 12 au 14 décembre 2025

Horaires :

vendredi et samedi de 11h à 20h

dimanche de 11h à 19h

Entrée gratuite

Fête de la Sainte-Lucie chez Hôp Hop Hop

Hôp Hop Hop organise cette année encore la fête de la Saint-Lucie dans ses locaux situés place Saint-Jacques à Besançon. AU programme : marché de créatrices et créateurs, ambiance musicale, animations…

Du 12 au 14 décembre 2025

Entrée gratuite

Brocante de Noël

Chaque année, le parc des expositions Micropolis organise sa brocante de Noël pour chiner des cadeaux de Noël auprès de nombreux brocanteurs professionnels.

Les 13 et 14 décembre 2025 de 9h à 18h

Entrée : 3€ (gratuit pour les moins de 16 ans)