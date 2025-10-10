Ougney-Douvot : accident de la route, deux blessés légers après plusieurs tonneaux

Jeudi 9 octobre 2025, vers 21h30, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus rue des Trouillets à Ougney-Douvot à la suite d’un accident de la circulation impliquant un véhicule léger de tourisme. Selon le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 25), le véhicule aurait effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser.

À leur arrivée, les secours ont pris en charge trois occupants. Un homme de 30 ans, coincé à l’intérieur du véhicule, a dû être dégagé à l’aide de matériel de désincarcération. Un autre occupant, âgé de 59 ans, avait réussi à sortir de lui-même avant l’arrivée des pompiers. Un troisième homme avait quant à lui quitté les lieux avant l’intervention des secours.

Les deux victimes prises en charge, toutes deux légèrement blessées, ont été transportées au centre hospitalier universitaire Minjoz de Besançon pour des examens de contrôle.

La gendarmerie nationale a procédé aux constatations d’usage et le maire de la commune s’est rendu sur place.