Ougney-Douvot : accident de la route, deux blessés légers après plusieurs tonneaux

Publié le 10/10/2025 - 09:22
Jeudi 9 octobre 2025, vers 21h30, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus rue des Trouillets à Ougney-Douvot à la suite d’un accident de la circulation impliquant un véhicule léger de tourisme. Selon le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 25), le véhicule aurait effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser.

À leur arrivée, les secours ont pris en charge trois occupants. Un homme de 30 ans, coincé à l’intérieur du véhicule, a dû être dégagé à l’aide de matériel de désincarcération. Un autre occupant, âgé de 59 ans, avait réussi à sortir de lui-même avant l’arrivée des pompiers. Un troisième homme avait quant à lui quitté les lieux avant l’intervention des secours.

Les deux victimes prises en charge, toutes deux légèrement blessées, ont été transportées au centre hospitalier universitaire Minjoz de Besançon pour des examens de contrôle.

La gendarmerie nationale a procédé aux constatations d’usage et le maire de la commune s’est rendu sur place.

Faits Divers

Le Russey
Faits Divers

Le propriétaire du cheval retrouvé les pattes ligotées au Russey sera jugé en mars   

Le propriétaire du cheval retrouvé samedi 4 mars 2025 les pattes attachées au fond d'un trou profond sera jugé en mars pour "sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique ayant entraîné la mort", a-t-on appris auprès du procureur de Besançon. Il encourt pour ces faits cinq ans de prison au maximum et 75.000€ d'amende, a précisé à l'AFP Cédric Logelin, procureur de la République de Besançon. 

Publié le 9 octobre à 08h14 par Elodie Retrouvey

