Ouverture nocturne de la Citadelle de Besançon pour la Nuit des musées

Grâce à la présence des chercheurs invités et aux équipes de conservation et de médiation, les visiteurs auront l’occasion de découvrir différemment le Musée comtois, le Musée de la Résistance et de la Déportation ainsi que le Muséum.

Le programme complet

Musée comtois

Le Musée comtois proposera une soirée cosy, entre tisanes et jeux de société pour découvrir autrement les collections du musée. Ce sera également l’occasion de découvrir la nouvelle exposition Sur le vif - photographies de Marc Paygnard, présentée au musée depuis le 19 avril.

De 18 h à 23 h en continu

Musée de la Résistance et de la Déportation

Du grenier au musée, nouvelles acquisitions 2025

Chaque année de nombreux donateurs confient au musée objets et archives de leur famille. À travers eux, c’est une histoire de la Seconde Guerre mondiale à hauteur d’Homme qui se dévoile. Lors de la Nuit des musées, les participants découvriront en avant-première quelques-unes de ces dernières acquisitions !

Visites à 20h et 22h

Jauge limitée à 20 personnes par créneaux

In English ou comment traduire les dernières lettres de fusillés ?

À partir des recherches de l’équipe du musée pour retrouver les traces des fusillés de la citadelle, les étudiants de l’Université de Franche-Comté ont travaillé à traduire leurs dernières lettres. Les visiteurs seront invités à partager avec eux cette expérience et plonger au cœur des mots et du sens de ces écrits extraordinaires.

Visites à 20h15, 21h15 et 22h15

Jauge limitée à 15 personnes par créneaux

Histoires d’objets, un autre regard sur le musée

Derrière chaque objet, ce sont de multiples histoires qui s’entremêlent. Des étudiants en master d’histoire proposeront d’en évoquer certaines au fil d’un parcours spécialement conçu pour la Nuit des musées.

Visites à 20h30, 21h30 et 22h30

Jauge limitée à 18 personnes par créneaux

Muséum

Visite sensorielle au parc zoologique

De nombreuses espèces en danger d’extinction sont hébergées au parc zoologique du Muséum. Au-delà de leur statut menacé, ces animaux fascinants éveillent nos sens à plus d’un titre... Lors de la Nuit des musées, les participants aiguiseront leur ouïe, découvriront des odeurs inattendues et affineront leur vision, accompagnés d’une médiatrice-soigneur animalier. Une expérience incertaine mais atypique !

Visites à 18h30, 19h30, et 20h30

Jauge limitée à 30 personnes par créneaux

Visite libre du Musée d’Histoire Naturelle

Au contact des équipes du Musée d’histoire naturelle, c’est une découverte des trésors historiques des collections qui sera proposée.

Accès de 18h à 23h en continu

Et aussi…

Des chercheurs s’installent dans les musées et à l’extérieur où ils ont trouvé des liens inattendus entre leurs recherches et les objets qui les entourent.