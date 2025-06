Panorama sonore : les concerts d’été reviennent à la Citadelle de Besançon

Les 10, 11 et 12 juillet 2025, la Citadelle de Besançon accueillera pour la quatrième année consécutive, des artistes locaux, nationaux et internationaux dans le cadre de son festival Panorama sonore. Les spectateurs découvriront différents styles de musiques avec une vue imprenable sur la ville depuis un amphithéâtre naturel situé au cœur du Parc Saint-Etienne. Tour d’horizon de la programmation.

La programmation

Jeudi 10 juillet : Madame ose Bashung + DJ sets / Soirée en partenariat avec le Cercle

Véritable cabaret électro-rock, "Madame ose Bashung" est un voyage musical à travers le répertoire aux multiples facettes d'Alain Bashung.

Sur scène, 3 chanteurs-performeurs se métamorphosent en créatures flamboyantes, parées de costumes extravagants et de coiffures époustouflantes. Accompagnés de 6 musiciens hors pair, les 3 interprètes revisitent avec beaucoup d’audace, une grande liberté et beaucoup de poésie les titres phares de l’artiste, tels que « Gaby », « Vertige de l’amour » ou « Osez Joséphine », au fil de mises en scène inventives.

Premières parties :

Kirara (DJ & drag lyonnaise) / Afrodite Amour (Drag lyonnaise et guadeloupéenne, participante à la dernière saison de Drag Race France) / Ariana Smalls (Drag dijonnaise) / Lucie Dernière Minute DJ bisontine et membre du crew Leather & Glitter.

Vendredi 11 juillet : Dominique A en trio + Novisce

Pour ce concert, Dominique A s’entoure du claviériste Julien Noël et de Sébastien Boisseau à la contrebasse, tous deux complices de son dernier album Monde réel. Ces deux instrumentistes, deux grandes pointures de la musique, lui ouvrent un nouvel espace de liberté et lui permettent de donner vie à son projet : parcourir, dans un registre intimiste, son répertoire constitué depuis plus d’une trentaine d’années. En trio, Dominique A investi pleinement le chant et la scène de son énergie généreuse et privilégie le jeu musical avec un travail sur la dynamique du son. Sa musique rayonne, toute en contrastes.

Première partie :

Novisce

Après un premier EP en 2021 et plusieurs années d’exploration musicale et littéraire, Novisce, auteur, compositeur et interprète de 37 ans originaire du Jura, dévoile son premier album, Judas. Porté par une écriture puissante et une orchestration mêlant électro, pop et instruments acoustiques, cet opus est une invitation à interroger les certitudes et à repenser nos vérités établies.

Samedi 12 juillet : David Krakauer & Tagg’s Good Vibes Explosion + Exirium Brass

Clarinettiste virtuose, David Krakauer est aujourd’hui l'une des figures les plus emblématiques et talentueuses de la nouvelle musique Klezmer. Il la réinvente avec des influences de funk, de jazz, de hip hop et de musique électro. Krakauer a cette capacité unique de raconter des histoires émouvantes à travers sa musique, tout en faisant vivre la culture klezmer. Il sera accompagné de son groupe de musiciens the Tagg’s Good Vibes Explosion débordant de joie et d’énergie.

Première partie :

Exirium Brass

Team bisontine, Musique à treize, rythmique collective, section vent, aiguës perchés et basses profondes, claps enivrants, gimmicks entraînants, chants en choeur et rap lead. Exirium Brass navigue en fanfare de Lagos à la Nouvelle-Orléans, en passant par les Antilles et le Nigeria. Jazz, Afrobeat, funk, rap et hip-hop moderne... tout y passera.

Informations pratiques