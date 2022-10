Paris : une marche contre la vie chère et l’inaction climatique le 16 octobre

Une marche contre la vie chère et l'inaction climatique sera organisée à Paris Nation dimanche 16 octobre, à 14 heures. Parmis les revendications, le blocage des prix de l'énergie, l'opposition au report de l'âge de départ à la retraite ou encore la hausse des salaires et des minimas sociaux. Des bus en partance de plusieurs villes de France, dont Besançon, seront mis en place.

Cette initiative nationale s’inscrit dans la continuité des mobilisations engagées par les syndicats et associations, dont les journées nationales d’action des 22 et 29 septembre et la mobilisation climat du 23 septembre.

Quelles revendications ?

" La hausse des salaires et des minimas sociaux et contre la réforme de l’assurance chômage ;

Le blocage des prix de l’énergie, des produits de première nécessité et le gel des loyers ;

La taxation immédiate des superprofits ;

Des investissements massifs dans la bifurcation écologique créatrice d’emplois locaux ; et notamment dans les transports en commun pour les rendre accessibles à tous, dans l’isolation des logements pour réduire les factures et les pollutions, dans la conversion vers une agriculture écologique pour rendre l’alimentation saine accessible à tous, dans les énergies renouvelables moins coûteuses et écologiques ;

L’opposition au report de l’âge de départ à la retraite et pour le retour à la retraite à 60 ans ;

Une allocation d’autonomie pour les jeunes dès 18 ans."

Quels signataires ?

Parmi les premiers signataires : Europe écologie les verts, Ensemble !, FIDL, Gauche démocratique et sociale (GDS), Gauche écosocialiste, Génération·s, la France insoumise, l’Alternative, la Jeune garde, la Voix lycéenne, Nouveau parti anticapitaliste (NPA), Nouvelle donne, Parti communiste français (PCF), Parti de gauche (PG), Parti ouvrier indépendant (POI), Parti socialiste, Place publique, Pour une écologie populaire et sociale (PEPS) et Révolution écologique pour le vivant (REV).

Plus de 700 syndicalistes et 25 associations ont appelés les Françaises et les Français à manifester le 16 octobre. Plusieurs personnalités ont également apporté leur soutien.

Infos +

Des bus, en provenance de plusieurs grandes villes (dont Besançon), seront mis en place pour emmener et ramener les participants. Plus d'informations sur le site de la marche.