Parrainer une ruche pour sauver l’apiculture...

Un Toit Pour Les Abeilles est une entreprise à mission qui réinvente le soutien à l’apiculture française. Créée en 2010, l’entreprise a aujourd’hui en 2025, aidé plus de 150 apiculteurs en France et parrainé presque 1 milliard d’abeilles. Elle aide les apiculteurs à lutter face à la concurrence déloyale et à la pression budgétaire.

Les abeilles assurent la pollinisation de 75% des cultures vivrières mondiales. Leur valeur économique est estimée à 153 milliards d’euros/an. Un Toit Pour Les Abeilles rappelle que si elles disparaissent, le système alimentaire s’effondreraient.

Le principe est le suivant : “Parrainer une ruche et ainsi soutenir activement les apiculteurs français”. Ils sont aujourd’hui sous une double pression, environnementale et économique. Le modèle a donc pour vocation de rémunérer les apiculteurs “jusqu’à cinq fois le prix du marché” pour offrir les moyens de respecter le vivant et les saisons. En suivant un circuit court pour permettre une culture locale et durable.

Comment cela fonctionne ?

A partir de 4,5 euros par mois (particuliers) ou 90 euros par mois (entreprises) n’importe qui peut soutenir un apiculteur proche de chez soi.

Chaque parrain peut choisir le rucher qu’il souhaite parrainer. Il y en a 2 en Bourgogne Franche-Comté et des dizaines sont disponibles en France et même un en Belgique.

Les défis de l’apiculture

D’après une étude publiée en 2017 (PLOS ONE, 18 octobre 2017), jusqu’à 80% des insectes butineurs ont disparu en Europe en moins de 30 ans. Notamment à cause des pesticides ou de la destruction de habitats naturels. 30% des colonies disparaissent chaque année en France. De plus, selon Un Toit Pour Les Abeilles, la fraude au miel est de plus en plus fréquente, près de la moitié des miels importés en Europe sont frauduleux (coupés au sirop ou mal étiquetés). Avec des prix cassés, les apiculteurs ont parfois du mal à s’aligner.

Les chiffres en 2025

Un Toit Pour Les Abeilles est engagé depuis plus de 15 ans en France et en Belgique.

Ce sont plus de 20 000 ruches qui ont été installées. 900 millions d’abeilles sont aujourd’hui parrainées et plus de 10 000 pots de miel ont été reçus par les marraines et parrains en 2024. L’entreprise compte aujourd’hui 20 personnes pour coordonner les projets.