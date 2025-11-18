Pas de tramway ce matin à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Aucun tramway ne circule à Besançon ce mardi 18 novembre 2025 depuis 6h en raison des conditions météorologiques est-il précisé sur le site internet Ginko. La circulation totale des lignes T1 et T2 est "temporairement interrompue".

Contacté, le service Ginko nous a indiqué que les lignes T1 et T2 du tramway n’avaient pas pu prendre leur départ ce matin en raison de conditions météorologiques défavorables à savoir la présence de "gel sur les rails depuis 5h30 ce matin".

Ginko est donc "dans l’attente de l’amélioration des conditions météo" c’est-à-dire, la hausse des températures dans la journée pour permettre aux tramway de fonctionner. La personne contactée n’a pas été en mesure de nous dire si la situation allait être la même pour chaque période de gel.

En attendant le retour à la normal, le plan B a été mis en place.

Pour suivre l'évolution de la situation : www.ginko.voyage/info-trafic