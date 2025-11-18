Mardi 18 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Transports

Pas de tramway ce matin à Besançon

Publié le 18/11/2025 - 09:00
Mis à jour le 18/11/2025 - 08:58

Aucun tramway ne circule à Besançon ce mardi 18 novembre 2025 depuis 6h en raison des conditions météorologiques est-il précisé sur le site internet Ginko. La circulation totale des lignes T1 et T2 est "temporairement interrompue". 

© TM
© TM

Contacté, le service Ginko nous a indiqué que les lignes T1 et T2 du tramway n’avaient pas pu prendre leur départ ce matin en raison de conditions météorologiques défavorables à savoir la présence de "gel sur les rails depuis 5h30 ce matin". 

Ginko est donc "dans l’attente de l’amélioration des conditions météo" c’est-à-dire, la hausse des températures dans la journée pour permettre aux tramway de fonctionner. La personne contactée n’a pas été en mesure de nous dire si la situation allait être la même pour chaque période de gel.

En attendant le retour à la normal, le plan B a été mis en place. 

Pour suivre l'évolution de la situation : www.ginko.voyage/info-trafic

gel météo plan B tramway

Publié le 18 novembre à 09h00 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Transports

L'Hôpital-du-Grosbois
Transports

Travaux sur la RN 57 à l’Hôpital-du-Grosbois : la circulation sera perturbée du 17 au 21 novembre

La Direction interdépartementale des routes est (DIR Est) annonce des travaux de réfection de la chaussée sur la RN57 à hauteur de l’Hôpital-du-Grosbois. L’opération, réalisée pour le compte de l’État, se déroulera du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025, sur la voie rapide dans le sens Besançon - Pontarlier.

circulation dir-est rn57 trafic travaux
Publié le 13 novembre à 08h59 par Alexane
Besançon
Société Transports

Un “rame-dame” pour la mise en circulation de la rame de tram’ Germaine Tillion

L'association À la Rencontre de Germaine Tillion (ARGT) œuvre depuis près de 20 ans pour faire connaître l’ethnologue et résistante dont les archives sont conservées au Musée de la Résistance et de la Déportation de la Citadelle de Besançon. Elle sera également l’effigie d’une des nouvelles rame de tramway mise en service le 11 novembre prochain. À cette occasion, l’association organise une manifestation festive à Besançon. 

germaine tillion ginko tram tramway
Publié le 9 novembre à 17h30 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Transports

Marchés de Noël à Montbéliard : des tarifs réduits sur les billets de TER

À l'occasion de la 39e édition des Lumières de Noël de Montbéliard, qui se tiendra du 22 novembre au 24 décembre 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec SNCF Voyageurs, opérateur des TRAINS Mobigo, met en place, à compter du 3 novembre 2025, des tarifs préférentiels pour les TRAINS Mobigo à destination de Montbéliard

altérité marché de noël
Publié le 3 novembre à 15h33 par Hélène L.
Besançon
Transports

Deux actions de prévention routière pour cyclistes et usagers de la trottinette à Besançon

Dans le cadre des semaines "Lumières et vision" organisées au niveau national par la sécurité routière, la Ville de Besançon ne partenariat avec l’association Prévention Routière du Doubs organise deux actions de sensibilisation à destination des cyclistes et usagers de la trottinette les 4 et 13 novembre prochain à Besançon. 

cycliste prévention routière trottinette
Publié le 31 octobre à 11h08 par Elodie Retrouvey

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

L'enseigne Balaboosté débarque à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !
Offre d'emploi
publi info 4

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

Le Grand Besançon recrute 6 EQUIPIERS ECO-CENTRE
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

Sondage

 -1.79
ciel dégagé
le 18/11 à 09h00
Vent
2.4 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
95 %
 