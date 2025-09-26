Pirey inaugurera prochainement sa chapelle rénovée

La commune de Pirey vient récemment de rénover sa chapelle de Nôtre-Dame du Refuge située rue du Moulin, en contrebas de la RD75. La Ville procédera à son inauguration officielle le 15 novembre 2025.

Répertoriée dans un ouvrage consacré aux chapelles du Doubs, "la chapelle Notre-Dame du Refuge constitue un élément discret mais précieux du patrimoine local", rappelle la Ville de Pirey. Autrefois propriété privée, elle est entrée récemment dans le domaine communal grâce au don généreux des descendants de la famille Labet/Jeannot.

Avant les travaux, la chapelle se trouvait "dans un état préoccupant", indique la Ville, avec des murs envahis par la végétation, une toiture fragilisée ou encore une clé de voûte en déséquilibre.

Le programme de réfection a ainsi permis de restaurer durablement la structure et l’authenticité du lieu grâce aux travaux entrepris :

réfection de la couverture,

reprise des enduits extérieurs et intérieurs,

restauration du sol en tommettes,

remise en état de la porte d’entrée et repositionnement de la clé de voûte,

création et installation de nouveaux vitraux signés par Amélie Jost, créatrice verrière.

Mobilisation de la Fondation du Patrimoine

Ces travaux, d’un montant de près de 40 000 €, ont été réalisés par l’Association Patrimoine Insertion (API 25), spécialisée dans la valorisation du bâti ancien. Elle a été rendue possible grâce au soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté mais également du Département du Doubs, de Grand Besançon Métropole et de nombreux donateurs mobilisés par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine.

Afin de rappeler la "volonté forte de la commune de préserver et valoriser son patrimoine historique, en lui redonnant toute sa place dans la vie locale", la Ville de Pirey prévoit une inauguration de sa chapelle restaurée le samedi 15 novembre à 11h. Celle-ci s’effectuera en présence du maire Patrick Ayache, des élus représentant les collectivités contributrices, des associations et des partenaires du projet et des donateurs.