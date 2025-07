Piscine, plage, forêt, Citadelle… Ginko renforce ses lignes vers les lieux de loisirs cet été

La société de transport Ginko fait évoluer son offre pour l'été en proposant des lignes spéciales vers plusieurs sites de loisirs de l’agglomération bisontine. Jusqu’au 24 août, les usagers peuvent profiter de l’été en accédant plus facilement à la forêt de Chailluz, à la base de loisirs d’Osselle, à la piscine de Chalezeule et à la Citadelle.

Une ligne spéciale vers la forêt de Chailluz

La ligne Ginko Chailluz relie le pôle Orchamps aux Grandes Baraques, en plein cœur de la forêt de Chailluz. Ce service est assuré tous les jours jusqu’au 24 août, avec des départs d’Orchamps à 13h45 et 14h35, et des retours à 17h15 et 18h15 (du mardi au samedi uniquement). Le trajet dure environ 10 minutes.

Direction la plage d’Osselle

Pour les amateurs de baignade en pleine nature, la ligne Ginko Plage Osselle dessert quotidiennement la base de loisirs d’Osselle au départ du pôle Micropolis. Les horaires de départ sont fixés à 10h00, 11h00, 13h45 et 14h50, avec des retours programmés à 14h15, 17h00, 18h00, 19h00 et 20h00. Le temps de parcours est estimé à 25 minutes.

Accès facilité à la piscine de Chalezeule

La ligne Ginko Piscine permet de rejoindre la piscine de Chalezeule depuis le pôle Orchamps, avec des départs à 13h25 et 14h15. Les retours depuis la piscine sont prévus à 17h40, 18h40 et 19h40. Le trajet dure environ 8 minutes.

Des bus supplémentaires pour les soirées à la Citadelle

Enfin, la ligne Ginko Citadelle, qui relie le pôle Chamars à la Citadelle de Besançon, est renforcée avec des bus supplémentaires les soirs d’évènements organisés sur le site.