Lundi 24 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Nature

Pluie-inondation ou crues : le Doubs et le Jura en vigilance orange

Publié le 24/11/2025 - 17:23
Mis à jour le 24/11/2025 - 17:23

Six départements de l'Est de la France, dont le Doubs, le Jura, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont encore classés lundi 24 novembre par Météo-France en vigilance orange pour les risques de pluies et inondations ou de crues.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Les deux Savoies, l'Isère et l'Ain demeureront, comme lundi matin, en vigilance orange pluie-inondation jusqu'à 22H00 lundi en raison de précipitations encore abondantes sur les Alpes du Nord et le massif du Jura.

Le Doubs et le Jura, eux, sont placés en vigilance orange crues pour tout le reste de la journée mais aussi pour mardi, en raison d'un "risque de crues importantes" de la Loue, une rivière du massif du Jura et affluent du Doubs.

En revanche, dans le Sud-Ouest, la Gironde, la Dordogne et la Corrèze sont repassées de vigilance pluie-inondation orange dans la matinée, en raison d'un épisode pluvieux intense, à jaune à la mi-journée, selon le dernier bulletin de Météo-France à 16H00.

En Savoie, la circulation des trains régionaux sur le tronçon Chambéry-Albertville et des véhicules sur la RD201 au niveau de Fréterive a été interrompue après une coulée de boue dans la nuit de dimanche à lundi, qui a aussi entraîné l'évacuation de deux occupants d'une habitation, a indiqué la préfecture.

Sur la ligne TER, des navettes d'autobus ont été mises en place dès la matinée, selon la SNCF.

Les autorités appellent à la prudence, en particulier près des zones inondables et des axes routiers exposés.

Météo-France recommande de limiter les déplacements dans les zones concernées.

(AFP)

crue hiver inondation météo-france pluie

Publié le 24 novembre à 17h23 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Nature

Charquemont
Nature

Une association alerte sur la baisse de la faune sauvage dans le Doubs

Dans un communiqué de ce mois de novembre 2025, l’Aspas Doubs s’inquiète d’une "multiplication des destructions de biodiversité" dans le département, particulièrement concernant les chevreuils. L’association affirme que "sur les 5 dernières années 29.000 chevreuils ont été abattus, et les effectifs actuels sont en baisse avérée de 50%".

chamois chasse faune sauvage
Publié le 24 novembre à 16h30 par Alexane
Besançon
Nature

Appel à l’action pour planter des arbres fruitiers à Planoise

Le 26 novembre 2025, l’association écologique et forestière franc-comtoise (AEEFFC) invite quiconque à venir prêter main-forte aux habitants, étudiants et bénévoles engagés dans l’action "Les petits fruitiers pour l’avenir" qui vise à planter des arbres dans le quartier de Planoise à Besançon. En 2024, plus de 120 arbres et arbustes comestibles ont déjà été plantés grâce à cette initiative.

arbre biodiversité écologie planoise plantation
Publié le 24 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Nature Transports

Verglas, neige : des conditions de circulations difficiles ce vendredi dans le Doubs

Selon les informations du Département du Doubs ce vendredi 21 novembre 2025, les conditions de circulation sont délicates sur plusieurs secteurs avec des chaussées enneigées et parfois verglacées. Les usagers de la route sont invités à adapter leur vitesse et à rester prudents.

département du doubs givre hiver info route météo pluie verglas
Publié le 21 novembre à 08h19 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Nature Transports

Neige sur l’autoroute : verglas, bouchons, accidents ce jeudi soir en Bourgogne Franche-Comté

Du 20 au 22 novembre, de fortes perturbations météorologiques touchent une large partie du pays. Une vigilance jaune "neige et verglas" est en cours sur de nombreuses régions (Auvergne, Bourgogne Franche-Comté, des départements du Grand Est, Ain…), indique APRR dans un communiqué publié le 20 novembre 2025. Les équipes de l’opérateur autoroutier se disent "pleinement mobilisées depuis jeudi matin pour fluidifier et sécuriser la circulation sur les axes touchés par les intempéries".

accident aprr autoroute bouchon hiver neige verglas
Publié le 20 novembre à 18h02 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Politique

Déforestation : Dominique Voynet et Marie Pochon appellent l’UE à “ne pas céder aux lobbies”

Deux députées du groupe Écologiste et Social, Dominique Voynet (Doubs) et Marie Pochon (Drôme), ont annoncé ce jeudi 20 novembre le dépôt d’une proposition de résolution européenne visant à défendre l’application du Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE). Elles entendent ainsi répondre aux pressions croissantes qui visent à retarder ou affaiblir ce texte adopté en 2023.

déforestation députée dominique voynet europe écologie les verts lobbying
Publié le 20 novembre à 17h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Bourgogne Franche-Comté : des chutes de neige attendues jusqu’en plaine jeudi

L’arrivée d’une masse d’air polaire apporte des conditions hivernales sur la France. Les températures sont en dessous des normales de saison avec des gelées parfois fortes. Elles s’accompagnent de phénomènes verglaçants et des chutes de neige sont attendues en montagne et suelques flocons pourraient faire leur apparition en plaine notamment jeudi 19 novembre 2025 en Bourgogne Franche-Comté, selon les prévisions de Météo France.

froid hiver météo-france neige
Publié le 19 novembre à 16h31 par Alexane
Franche-Comté
Nature

Météo France : Baisse des températures et premières neiges annoncées en Franche-Comté

Après une douceur des températures observées la semaine dernière, le thermomètre devrait cette fois afficher des températures en dessous des normales de saison y compris en Franche-Comté pour cette semaine du 17 au 21 novembre. Cette chute du mercure s’accompagnera de précipitations qui pourraient donc être propices à l’arrivée de la neige en plaine pour la première fois de la saison. 

automne froid météo météo franc-comtoise neige
Publié le 17 novembre à 14h00 par Elodie Retrouvey

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Saucisse de Montbéliard : qui a remporté la médaille d’or ?
Offre d'emploi

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Une boutique éphémère d’artistes ouvre à Besançon
Jeu-concours

Jeu-concours spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien : découvrez les résultats

Le Shopping de Noël revient ! Une idée cadeau par jour sur maCommune.info, ça vous dit ?

Sondage

 5.99
légère pluie
le 24/11 à 18h00
Vent
2.26 m/s
Pression
1000 hPa
Humidité
94 %
 