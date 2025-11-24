Pluie-inondation ou crues : le Doubs et le Jura en vigilance orange

Six départements de l'Est de la France, dont le Doubs, le Jura, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont encore classés lundi 24 novembre par Météo-France en vigilance orange pour les risques de pluies et inondations ou de crues.

Les deux Savoies, l'Isère et l'Ain demeureront, comme lundi matin, en vigilance orange pluie-inondation jusqu'à 22H00 lundi en raison de précipitations encore abondantes sur les Alpes du Nord et le massif du Jura.

Le Doubs et le Jura, eux, sont placés en vigilance orange crues pour tout le reste de la journée mais aussi pour mardi, en raison d'un "risque de crues importantes" de la Loue, une rivière du massif du Jura et affluent du Doubs.

En revanche, dans le Sud-Ouest, la Gironde, la Dordogne et la Corrèze sont repassées de vigilance pluie-inondation orange dans la matinée, en raison d'un épisode pluvieux intense, à jaune à la mi-journée, selon le dernier bulletin de Météo-France à 16H00.

En Savoie, la circulation des trains régionaux sur le tronçon Chambéry-Albertville et des véhicules sur la RD201 au niveau de Fréterive a été interrompue après une coulée de boue dans la nuit de dimanche à lundi, qui a aussi entraîné l'évacuation de deux occupants d'une habitation, a indiqué la préfecture.

Sur la ligne TER, des navettes d'autobus ont été mises en place dès la matinée, selon la SNCF.

Les autorités appellent à la prudence, en particulier près des zones inondables et des axes routiers exposés.

Météo-France recommande de limiter les déplacements dans les zones concernées.

