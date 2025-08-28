Jeudi 28 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Doubs
Faits Divers

Pluie-inondation : une quinzaine d’interventions des pompiers du Doubs dans la nuit de mercredi

Publié le 28/08/2025 - 08:13
Mis à jour le 28/08/2025 - 08:13

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à environ 15 reprises dans la nuit du mercredi 27 août 2025 pour des phénomènes liés aux récents orages dans le Doubs qui était placé en vigilance orange jusqu’à ce matin.

© Élodie R.
© Élodie R.

Les pompiers sont venus en aide à la population pour des demandes d’épuisements et d’assèchements consécutifs à des épisodes pluvieux courts mais de forte intensité localisés principalement sur les communes de Besançon et Montbéliard. 

En parallèle, les services de la direction des routes et infrastructures du département du Doubs et les services communaux ont également été sollicités à une vingtaine de reprises pour des dégagements de chaussées de circulation principalement en raison de chutes d'arbres.

D’après les secours, aucune victime en lien avec le phénomène météo n'est à déplorer.

inondation intervention orages pluie sapeurs pompiers

Publié le 28 aout à 08h13 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !

Les sentiers de randonnées à découvrir dans le Doubs
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Curieux bisontins, touristes aventuriers ? Le territoire n'a pas fini de vous étonner...
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un(e) Sérigraphe en CDI !
Infos Pratiques

Ouverture d’une nouvelle boutique dédiée au badminton à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos places pour le match ESBF / Strasbourg ATH le 10 septembre

Insolite - Un nid de martin pécheur observé à Besançon

Sondage

 16.33
pluie modérée
le 28/08 à 09h00
Vent
2.4 m/s
Pression
1009 hPa
Humidité
94 %
 