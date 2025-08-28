Pluie-inondation : une quinzaine d’interventions des pompiers du Doubs dans la nuit de mercredi

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à environ 15 reprises dans la nuit du mercredi 27 août 2025 pour des phénomènes liés aux récents orages dans le Doubs qui était placé en vigilance orange jusqu’à ce matin.

Les pompiers sont venus en aide à la population pour des demandes d’épuisements et d’assèchements consécutifs à des épisodes pluvieux courts mais de forte intensité localisés principalement sur les communes de Besançon et Montbéliard.

En parallèle, les services de la direction des routes et infrastructures du département du Doubs et les services communaux ont également été sollicités à une vingtaine de reprises pour des dégagements de chaussées de circulation principalement en raison de chutes d'arbres.

D’après les secours, aucune victime en lien avec le phénomène météo n'est à déplorer.