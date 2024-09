Plus de 100 événements pour la rentrée étudiante à Besançon

L’appel à candidature Besac dit bienvenue à ses étudiant(e)s !, publié en avril 2024, a permis de recenser une centaine d’événements sur le site Sortir afin de faire découvrir ou redécouvrir Besançon et ses alentours aux 25.000 étudiants du territoire.

"L’occasion pour eux de se rencontrer entre septembre et novembre, mais aussi de participer aux concerts, initiations sportives, ateliers DIY, théâtre, découverte de l’épicerie solidaire étudiante, troc-party", selon la Ville de Besançon, "de quoi s’amuser, se cultiver, se défouler et s’informer gratuitement ou à moins de 5 euros."

Un temps fort le 12 septembre

Entre 15 et 19 heures jeudi 12 septembre, l’université de Franche-Comté investira les allées du parc Chamars avec son incontournable événement Bienvenue aux étudiants : en plus de la trentaine de stands informatifs habituels (Crous, CPAM, Campus Sport), des animations viendront ponctuer la journée, dont des jeux gonflables, une tyrolienne, une déambulation de mariachis et une grande loterie.

Entre 19 heures et 1 heure du matin, le concert en plein air Bouge ta rentrée prendra place sur la pelouse de la Gare d’Eau avec vue sur la Citadelle. Organisé par l’association étudiante BAF depuis 2015, il avait réuni l’année dernière pas moins de 5.000 jeunes. Réservation en ligne.