Jeudi 28 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Faits Divers

Plus de 5,5 kg de stupéfiants saisis dans un appartement à Besançon

Publié le 28/08/2025 - 16:29
Mis à jour le 28/08/2025 - 16:29

Le samedi 23 août 2025, la brigade anti-criminelle a interpellé deux individus pour trafic de stupéfiants chemin du Sanatorium à Besançon. Une importante quantité de stupéfiants a été saisie... 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Le samedi 23 août 2025, peu avant 23 heures, une patrouille de police mettait en place une surveillance chemin du Sanatorium à Besançon, suite à un renseignement concernant un trafic de produits stupéfiants. Sur place, ils ont remarqué un individu en trottinette en train de discuter avec la conductrice d'un véhicule. Un échange d'objets non identifiés a eu lieu.

Le véhicule a ensuite quitté les lieux et l'individu en trottinette s'est rendu dans un appartement. Quelques heures plus tard, l'individu est retourné à l'extérieur. De nouveau sur sa trottinette, il a repris contact avec la même conductrice qui lui a remis un sac plastique blanc.

Des policiers présents sur les lieux ont alors intercepté le véhicule et procédé au contrôle de la conductrice. Elle était en possession de 6,78 grammes de résine de cannabis. Interpellée, elle a été placée en garde à vue. L'individu en trottinette, quant à lui, a été contrôlé dans le hall de l'immeuble. Le sac plastique blanc qu'il venait de récupérer contenait 125 g de résine de cannabis, 105 grammes d’herbe de cannabis, 9 grammes de cocaïne, 10 cachets d’ecstasy conditionnés à la revente, ainsi que 360 euros en numéraire. Il a également été interpellé et placé en garde à vue.

Une importante saisie de stupéfiants dans l'appartement

L'appartement dans lequel s'était rendu le ravitailleur a été perquisitionné. Sa fouille a permis de découvrir 2918,29 grammes de résine de cannabis, 1976,82 grammes d’herbe de cannabis, 686,6 grammes de cocaïne, 659 comprimés d’ecstasy, 1350 euros ainsi que de nombreux emballages vides ayant contenu des produits stupéfiants, à savoir 11 kilogrammes de résine de cannabis, 3 kilogrammes d’herbe de cannabis et 1 kilogramme de cocaïne.

Auditionnée par les forces de l'ordre, la conductrice, une femme de 24 ans, a reconnu sa participation au trafic. Elle a déclaré avoir travaillé six journées en août 2025. En tant que livreuse, elle recevait les commandes par un individu non identifié sur un réseau crypté.

Le ravitailleur, un homme du même âge que la conductrice, a seulement déclaré "être obligé de rester dans l’appartement pour garder les produits stupéfiants et emmener des sachets de stupéfiants aux différents livreurs préparés préalablement par d’autres individus."

À l'issue de garde à vue le 26 août 2025, la jeune femme a été présentée au tribunal judiciaire de Besançon en vue d’une comparution immédiate. Elle a été libérée sous contrôle judiciaire en attendant son jugement ce mercredi 27 août.

Pour le ravitailleur, la fin de la garde à vue a également eu lieu le 26 août. Présenté au tribunal judiciaire en vue d’une comparution immédiate, il a été conduit à la maison d’arrêt de Besançon dans l’attente de son jugement ce 27 août. L'homme a été condamné à deux ans de prison ferme, ainsi qu'à cinq ans d’interdiction du territoire français.

Besançon police Trafic de stupéfiants

Publié le 28 aout à 16h29 par Eddy R.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !

Finances, activité en hausse et fusion, le CHU de Besançon passe en revue l'année écoulée
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Curieux bisontins, touristes aventuriers ? Le territoire n'a pas fini de vous étonner...
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un(e) Sérigraphe en CDI !
Infos Pratiques

Ouverture d’une nouvelle boutique dédiée au badminton à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos places pour le match ESBF / Strasbourg ATH le 10 septembre

Une rentrée scolaire 2025 : "La priorité est la réussite des élèves sans exception", pour Nathalie Albert-Moretti

Sondage

 21.55
légère pluie
le 28/08 à 15h00
Vent
3.56 m/s
Pression
1008 hPa
Humidité
76 %
 