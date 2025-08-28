Plus de 5,5 kg de stupéfiants saisis dans un appartement à Besançon

Le samedi 23 août 2025, la brigade anti-criminelle a interpellé deux individus pour trafic de stupéfiants chemin du Sanatorium à Besançon. Une importante quantité de stupéfiants a été saisie...

Le samedi 23 août 2025, peu avant 23 heures, une patrouille de police mettait en place une surveillance chemin du Sanatorium à Besançon, suite à un renseignement concernant un trafic de produits stupéfiants. Sur place, ils ont remarqué un individu en trottinette en train de discuter avec la conductrice d'un véhicule. Un échange d'objets non identifiés a eu lieu.

Le véhicule a ensuite quitté les lieux et l'individu en trottinette s'est rendu dans un appartement. Quelques heures plus tard, l'individu est retourné à l'extérieur. De nouveau sur sa trottinette, il a repris contact avec la même conductrice qui lui a remis un sac plastique blanc.

Des policiers présents sur les lieux ont alors intercepté le véhicule et procédé au contrôle de la conductrice. Elle était en possession de 6,78 grammes de résine de cannabis. Interpellée, elle a été placée en garde à vue. L'individu en trottinette, quant à lui, a été contrôlé dans le hall de l'immeuble. Le sac plastique blanc qu'il venait de récupérer contenait 125 g de résine de cannabis, 105 grammes d’herbe de cannabis, 9 grammes de cocaïne, 10 cachets d’ecstasy conditionnés à la revente, ainsi que 360 euros en numéraire. Il a également été interpellé et placé en garde à vue.

Une importante saisie de stupéfiants dans l'appartement

L'appartement dans lequel s'était rendu le ravitailleur a été perquisitionné. Sa fouille a permis de découvrir 2918,29 grammes de résine de cannabis, 1976,82 grammes d’herbe de cannabis, 686,6 grammes de cocaïne, 659 comprimés d’ecstasy, 1350 euros ainsi que de nombreux emballages vides ayant contenu des produits stupéfiants, à savoir 11 kilogrammes de résine de cannabis, 3 kilogrammes d’herbe de cannabis et 1 kilogramme de cocaïne.

Auditionnée par les forces de l'ordre, la conductrice, une femme de 24 ans, a reconnu sa participation au trafic. Elle a déclaré avoir travaillé six journées en août 2025. En tant que livreuse, elle recevait les commandes par un individu non identifié sur un réseau crypté.

Le ravitailleur, un homme du même âge que la conductrice, a seulement déclaré "être obligé de rester dans l’appartement pour garder les produits stupéfiants et emmener des sachets de stupéfiants aux différents livreurs préparés préalablement par d’autres individus."

À l'issue de garde à vue le 26 août 2025, la jeune femme a été présentée au tribunal judiciaire de Besançon en vue d’une comparution immédiate. Elle a été libérée sous contrôle judiciaire en attendant son jugement ce mercredi 27 août.

Pour le ravitailleur, la fin de la garde à vue a également eu lieu le 26 août. Présenté au tribunal judiciaire en vue d’une comparution immédiate, il a été conduit à la maison d’arrêt de Besançon dans l’attente de son jugement ce 27 août. L'homme a été condamné à deux ans de prison ferme, ainsi qu'à cinq ans d’interdiction du territoire français.