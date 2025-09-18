Jeudi 18 Septembre 2025
Besançon
Faits Divers

Plusieurs armes et de nombreuses munitions trouvées chez une trentenaire à Besançon

Publié le 18/09/2025 - 14:00
Mis à jour le 18/09/2025 - 12:02

Les policiers ont découvert mardi 16 septembre 2025 peu avant 11h00 de nombreuses armes et munitions chez une femme de 38 ans habitant rue de Savoie à Besançon.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

À leur arrivée sur place, les policiers accompagnés d’un chien spécialisé en détection de stupéfiants, ont fait une importante découverte. La perquisition a amené à la découverte de :

  • un pistolet automatique de calibre 9 mm
  • deux pistolets d‘alarme
  • un fusil de chasse semi-automatique de calibre 12
  • 86 munitions de calibre 12
  • une carabine de chasse
  • 117 cartouches de calibre 22
  • 8 cartouches de 7,65
  • 38 cartouches de 270 winchester
  • 37 cartouches de calibre 6,35
  • 1 cartouche de calibre 7,62
  • 770 euros
  • 13 grammes de résine de cannabis

Entendue, la trentenaire a nié toute implication. Elle sera présentée le 24 juin 2026 au parquet de Besançon.

police

Publié le 18 septembre à 14h00 par Hélène L.
Faits Divers

