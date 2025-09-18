Plusieurs armes et de nombreuses munitions trouvées chez une trentenaire à Besançon

À leur arrivée sur place, les policiers accompagnés d’un chien spécialisé en détection de stupéfiants, ont fait une importante découverte. La perquisition a amené à la découverte de :
- un pistolet automatique de calibre 9 mm
- deux pistolets d‘alarme
- un fusil de chasse semi-automatique de calibre 12
- 86 munitions de calibre 12
- une carabine de chasse
- 117 cartouches de calibre 22
- 8 cartouches de 7,65
- 38 cartouches de 270 winchester
- 37 cartouches de calibre 6,35
- 1 cartouche de calibre 7,62
- 770 euros
- 13 grammes de résine de cannabis
Entendue, la trentenaire a nié toute implication. Elle sera présentée le 24 juin 2026 au parquet de Besançon.