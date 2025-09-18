Plusieurs armes et de nombreuses munitions trouvées chez une trentenaire à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les policiers ont découvert mardi 16 septembre 2025 peu avant 11h00 de nombreuses armes et munitions chez une femme de 38 ans habitant rue de Savoie à Besançon.

À leur arrivée sur place, les policiers accompagnés d’un chien spécialisé en détection de stupéfiants, ont fait une importante découverte. La perquisition a amené à la découverte de :

un pistolet automatique de calibre 9 mm

deux pistolets d‘alarme

un fusil de chasse semi-automatique de calibre 12

86 munitions de calibre 12

une carabine de chasse

117 cartouches de calibre 22

8 cartouches de 7,65

38 cartouches de 270 winchester

37 cartouches de calibre 6,35

1 cartouche de calibre 7,62

770 euros

13 grammes de résine de cannabis

Entendue, la trentenaire a nié toute implication. Elle sera présentée le 24 juin 2026 au parquet de Besançon.