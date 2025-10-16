Point de deal démantelé avenue d'Île-de-France à Besançon : une personne condamnée à un an de prison

Une opération de la Brigade spécialisée de terrain a permis l’interpellation le 13 octobre 2025 d’un vendeur et d’un acheteur de stupéfiants dans le quartier de l’Île-de-France, à Besançon.

Vers 15h00 lundi dernier, les policiers effectuaient une surveillance d’un point de deal situé 18 avenue de l’Île-de-France lorsqu’ils ont observé plusieurs transactions suspectes entre plusieurs individus. Selon les constatations des enquêteurs, un homme s’enfonçait à plusieurs reprises dans le bois voisin avant de revenir pour procéder à des échanges.

Les forces de l’ordre ont décidé d’interpeller un acheteur, trouvé porteur de 3 grammes d’héroïne, ainsi que le vendeur présumé. Ce dernier détenait 200 euros en liquide. Une fouille dans la forêt a permis la découverte de trois sachets contenant des substances suspectes. Grâce à l’intervention d’un chien spécialisé dans la détection de stupéfiants, les policiers ont confirmé qu’il s’agissait de drogue : 24 grammes de cocaïne et 83 grammes d’héroïne ont été saisis.

Placés en garde à vue, le vendeur, né en 2006, a exercé son droit au silence, tandis que l’acheteur, né en 1970, a reconnu les faits.

À l’issue de la procédure, le vendeur a été déféré pour comparution immédiate le 15 octobre. Il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, assortis d’une interdiction de paraître sur le territoire de Besançon pendant deux ans. Il a été conduit à la maison d’arrêt de Besançon.

L’acheteur, pour sa part, a vu sa garde à vue levée le 14 octobre. Il est convoqué devant le délégué du procureur en janvier 2026.