Pôle d’échanges multimodal : “une nouvelle pierre de l’aménagement de Saône”

Les nouveaux aménagements implantés sur le site de la gare de Saône ont été officiellement inaugurés par les élus. Ceux-ci visent à faciliter le déplacement des habitants en concentrant sur un lieu unique l’ensemble des modes de transport disponibles à savoir le train, le bus, le vélo et la voiture. Pour éviter l’effet îlot de chaleur, des arbres ont également été plantés sur le parking et le parvis.

Il s’agit du deuxième pôle d’échanges multimodal d’envergure de la périphérie du Grand Besançon après celui de Saint-Vit. Pour le maire de Saône, Benoit Vuillemin, cette inauguration marquait un "pas important" signifiant "une nouvelle pierre de l’aménagement de Saône". Depuis 2020, et en partenariat avec GBM, "nous avons porté une ambition claire : transformer Saône et faciliter la vie quotidienne de ses habitants et faire de notre commune un territoire plus fluide, plus accessible, plus agréable à vivre". Pour celui qui est également vice-président en charge de l’attractivité et du rayonnement à GBM, ce pôle d’échanges multimodale est "l’un des symboles le plus visible de cette volonté. Il incarne l’engagement que nous avons pris dès le début de notre mandat".

Pour un coût total de 1,2 M€ (dont 200.000€ Feder, 213.000€ Région, 75.000€ de Fonds vert et 195.052€ du Département), les travaux débutés en janvier 2024 ont pris fin en octobre 2025 et ont consisté à divers aménagements dont :

une aire de covoiturage, rue Gustave Courbet

Un parking de 60 places pour les usagers des trains ou des cars

Un abri sécurisé pour les vélos

Une borne de recharge électrique

Trois arrêts d’autocar aux normes PMR

Des itinéraires piétons sécurisés etc.

Pour GBM, l’enjeu est de mettre en place des structures adaptées pour diminuer la part des véhicules motorisés individuels, en renforçant et sécurisant les autres modes de déplacement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sa présidente, Anne Vignot, à ce sujet, a rappelé qu’il n’y avait "pas d’interdiction, il y a le choix. Il faut que chacun ait le choix dans sa façon de se déplacer".

Les modes de déplacements

Ligne 83 du réseau Ginko

Ligne 84 du réseau Ginko

Une ligne diabolo Ginko à destination des collèges et lycées du secteur

Un service de transport à la demande Proxi.

12 allers-retours par jour sur la ligne de train Mobigo Morteau - La Chaux de Fonds et Besançon.

9 allers-retours par jour sur la ligne d’autocar LR 204 Mobigo Pontarlier-Besançon via Ornans.

Pour Florence Rogeboz, ce PEM traduit l’ambition portée par le Département du Doubs, "celle d’un territoire mieux relié et plus connecté". Il participe à la dynamique qui est celle de "proposer des alternatives de transport crédibles et accessibles tant en terme matériel qu’en terme de pendularité" a ajouté la vice-présidente en charge des mobilités et infrastructures au Département du Doubs. C’est ainsi que ce pôle va, selon elle, dans le sens du "proposer plutôt que d’interdire".

Fruit d’un projet "que nous avons voulu utile, pratique durable et au service de toutes et tous", ce PEM représente "bien plus qu’un aménagement technique, il est le symbole de notre capacité collective à rendre le bassin de vie, qu’est le plateau, plus fluide, plus solidaire, plus durable" a insisté Christian Morel. C’est parce que "les habitudes de déplacement changent, nos rythmes évoluent, nos priorités aussi" qu’il n’est plus possible pour le vice-président à la Région Bourgogne-Franche-Comté, de penser la mobilité "en silo, séparément". Il faut désormais veiller à "connecter les modes de transport, les rendre complémentaires et convergent pour faciliter la vie quotidienne".

Des études sont actuellement engagées pour de nouveaux PEM à Roche-lez-Beaupré, Montferrand-le-Château et Devecey.