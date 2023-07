Pollens : un risque d’allergie moyen en Bourgogne-Franche-Comté

Si une alerte aux pollens de graminées avait été lancée sur l'ensemble de la Région Bourgogne-Franche-Comté début juin, le risque d'allergie semble avoir complètement diminué. Le cocktail des pollens de graminées, urticacées et plantain donnera un risque global moyen. "Attention aux pollens d'ambroisie qui seront de plus en plus présents dans l'air pour chatouiller le nez des allergiques", alerte Atmo BFC.

Conseil de la semaine : Principalement pour les allergiques du Sud-ouest de la région, redoubler de prudence et bien suivre les traitements pour se préparer à la floraison de l'ambroisie.