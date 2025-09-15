Lundi 15 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Evénements Société
Publi-Infos

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Publié le 15/09/2025 - 07:00
Mis à jour le 08/09/2025 - 15:38

PUBLI-INFO • Rien n’est plus banal que l’action de déposer un déchet dans la (bonne) poubelle. Mais que devient-il ensuite ? Ou bien, aurais-je pu mieux le valoriser ? Pour tout savoir de nos déchets, comprendre leur circuit pour être valoriséde valorisation, le SYBERT organise une journée « Portes ouvertes », le samedi 27 septembre 2025, de 10h à 16h30.

JPO 2025 - SYBERT © Jack Varlet
Journées Portes Ouvertes 2025 © Sybert
JPO 2025 - SYBERT - Usine incinération © Jack Varlet
JPO 2025 - SYBERT © Jack Varlet
JPO 2025 - SYBERT © Jack Varlet
JPO 2025 - SYBERT © Jack Varlet
JPO 2025 - SYBERT © Jack Varlet
1/7 - JPO 2025 - SYBERT © Jack Varlet
2/7 - Journées Portes Ouvertes 2025 © Sybert
3/7 - JPO 2025 - SYBERT - Usine incinération © Jack Varlet
4/7 - JPO 2025 - SYBERT © Jack Varlet
5/7 - JPO 2025 - SYBERT © Jack Varlet
6/7 - JPO 2025 - SYBERT © Jack Varlet
7/7 - JPO 2025 - SYBERT © Jack Varlet

Pour commencer, le SYBERT, c’est quoi ?

Le SYBERT est « la » grosse machine chargée de récupérer et traiter nos déchets à l’échelle d’un vaste territoire : 163 communes, 1250 km² et plus de 200 000 habitants. Du Loue-Lison jusqu’au Val Marnaysien, en passant par le Grand Besançon, c’est une centaine de kilos de déchets ménagers et assimilés, par an par habitant. En comparaison, en France, la moyenne est de 615 kilos par an par habitant (source INSEE 2021). Tout cela pourrait être enfoui, mais le projet du SYBERT est de donner la priorité à la réduction des déchets collectés et à leur valorisation.

Découvrez les coulisses du centre de tri et de l’usine d’incinération

De 10h à 16h30, venez seul, en famille ou entre amis, et suivez le guide pour visiter le centre de tri des déchets ménagers et assimilés (recyclables) et la salle de contrôle de l’usine d’incinération (UVE) des déchets ménagers résiduels. Des agents passionnés vous livreront tous les secrets de ces installations industrielles, habituellement fermées au public !

> Découvrez les photos de l’édition 2023

> Revivez l’édition 2023 en vidéo

Une pelle à grappin, qui sert à trier les encombrants venant des écocentres (déchetteries), sera en démonstration toute la journée à l’installation de tri-massification. Découvrez également l’espace pédagogique, inauguré en novembre 2024, où les animateurs Prévention répondront à toutes vos questions.

Amusez-vous en famille

Petits et grands pourront participer à des jeux, animations et ateliers autour des thématiques de l’économie circulaire, la réduction des déchets, le compostage  :

  • ateliers de fabrication de produits ménagers naturels,
  • découverte d’un lombricomposteur,
  • quiz autour du tri,
  • mini-pelles à grappin pour s’amuser comme les pros,
  • vélo-recycleur,
  • espace vidéo,
  • et tant d’autres.

Prenez le temps

Un espace jeux sécurisé (3 ans et +) sera encadré par les Francas. Les enfants pourront jouer, lire, colorier… pendant que les parents participent aux visites ou ateliers.

Et pour les gourmands, régalez-vous au camion de restauration mobile de Carte Blanche avec une cuisine faite maison, locale et de saison, du déjeuner au goûter !

Infos + 

Journées Portes ouvertes du SYBERT

  • Entrée libre, animations gratuites (hors restauration).
  • Nombre de places limité pour les visites et la plupart des animations, qui se font en petits groupes.
  • Taille minimale de 1 m 20 pour la visite du centre de tri (des vidéos seront disponibles pour les personnes de petites tailles).
  • Site non-fumeurs et inadapté à la présence d’animaux domestiques.
  • Pour votre sécurité, il est impératif de venir avec des chaussures fermées et à semelles plates.

centre de tri déchets Jpournée Portes ouvertes sybert

Publié le 15 septembre à 07h00 par Thierry Brenet
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Evénements

Besançon
Evénements Société
Publi-Infos

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

PUBLI-INFO • Rien n’est plus banal que l’action de déposer un déchet dans la (bonne) poubelle. Mais que devient-il ensuite ? Ou bien, aurais-je pu mieux le valoriser ? Pour tout savoir de nos déchets, comprendre leur circuit pour être valoriséde valorisation, le SYBERT organise une journée « Portes ouvertes », le samedi 27 septembre 2025, de 10h à 16h30.

centre de tri déchets Jpournée Portes ouvertes sybert
Publié le 15 septembre à 07h00 par Thierry Brenet
Besançon
Evénements

Le festival des soupes Bol Bol Bol revient à Besançon : les inscriptions au concours sont ouvertes

Le rendez-vous automnal le plus gourmand de Besançon est de retour. La quatrième édition du festival Bol Bol Bol se tiendra le samedi 18 octobre sur la place de l’Europe, à Planoise. L’événement, organisé par l’association Juste Ici en partenariat avec Les 2 Scènes, mêlera comme chaque année dégustations, concours de soupes et propositions artistiques.

bol bol bol festival des soupes juste ici les 2 scènes
Publié le 11 septembre à 15h33 par Alexane
JURA (39)
Evénements

Le Jura fête ses vins et ses terroirs jusqu’en janvier 2026

Le vignoble jurassien met à l’honneur ses bulles et ses traditions à travers une série de rendez-vous festifs et culturels. Entre l’anniversaire de l’AOC Crémant du Jura, l’opération nationale Vignobles en Scène et le retour attendu de la Percée du Vin Jaune, l’automne-hiver 2025-2026 s’annonce animé.

crémant grande saline terroir vin vin de paille week-end du chat perche
Publié le 6 septembre à 16h00 par Alexane
Besançon
Evénements Vie locale

Pendant quatre jours, les Instants gourmands investissent la place Granvelle

Ce jeudi 28 août 2025 la maire de Besançon, Anne Vignot a inauguré le lancement des quatre journées consacrées aux Instants gourmands. Le célèbre festin culinaire bisontin qui prend chaque année ses quartiers sur la promenade Granvelle se tiendra cette année du 28 au 31 août 2025. Pour l’occasion, l’événement célèbrera à la fois sa 30e édition et les 50 ans de jumelage avec la commune de Neuchâtel. 

granvelle instants gourmands office du commerce et de l'artisanat ville de besançon
Publié le 28 aout à 17h50 par Elodie Retrouvey
Besançon
Evénements Société

Besançon : une “scène de crime” pour dénoncer les violences subies par les animaux dans les abattoirs

Dans le cadre de la Journée mondiale pour la fin du spécisme ce samedi 30 août 2025, l'association de défense des animaux utilisés comme ressources alimentaires L214 va dresser une scène de crime au centre-ville de Besançon. L'objectif : sensibiliser le grand public aux violences subies par les animaux dans les abattoirs.

abattoir animaux Besançon
Publié le 21 aout à 16h43 par Eddy R.
Besançon
Evénements

Les Instants gourmands : le rendez-vous culinaire revient à Besançon

 Les Instants gourmands reviennent à Besançon pour fêter leur 30e anniversaire, du 28 au 31 août 2025. Une cinquantaine de chalets seront installés sur la place Granvelle pour célébrer la gastronomie locale, mettre en avant les producteurs et artisans de la région, et accueillir les quelques 12000 visiteurs attendus.

instants gourmands place granvelle producteurs locaux
Publié le 16 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Morbier
Evénements

Morbier en fête pour la 34e édition du concours du célèbre fromage

Ce vendredi 22 août 2025, la ville de Morbier accueille deux événements à ne pas manquer : l’inauguration du Sentier du Morbier et le concours du meilleur Morbier. Près de 3000 visiteurs sont attendus pour cette journée festive, qui met à l’honneur l’AOP éponyme de la ville avec plus de 40 exposants et diverses animations.

concours interprofessionnel Fête du morbier inauguration sentier
Publié le 22 aout à 14h40 par Salomé F. • Membre
Besançon
Evénements Sport

Tout Besançon vole revient les 23 et 24 août : le programme et l’appel à bénévoles

La deuxième édition de Tout Besançon vole se tiendra les samedi 23 et dimanche 24 août 2025 à port Douvot, à Besançon. L’événement, organisé par l’association Besançon Vol Libre, propose un programme élargi, gratuit et accessible à tous, avec pour ambition de faire découvrir et partager les disciplines du vol libre dans une ambiance conviviale. Pour mener cet évènement à bien, un appel à bénévoles est lancé…

baptême de l'air biplace parapente tout besancon vole
Publié le 17 aout à 11h30 par Alexane

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

À Besançon, des baptêmes de l’air offerts aux enfants malades
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°4

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 17.66
légère pluie
le 15/09 à 06h00
Vent
5.18 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
92 %
 