Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

PUBLI-INFO • Rien n’est plus banal que l’action de déposer un déchet dans la (bonne) poubelle. Mais que devient-il ensuite ? Ou bien, aurais-je pu mieux le valoriser ? Pour tout savoir de nos déchets, comprendre leur circuit pour être valoriséde valorisation, le SYBERT organise une journée « Portes ouvertes », le samedi 27 septembre 2025, de 10h à 16h30.

Pour commencer, le SYBERT, c’est quoi ?

Le SYBERT est « la » grosse machine chargée de récupérer et traiter nos déchets à l’échelle d’un vaste territoire : 163 communes, 1250 km² et plus de 200 000 habitants. Du Loue-Lison jusqu’au Val Marnaysien, en passant par le Grand Besançon, c’est une centaine de kilos de déchets ménagers et assimilés, par an par habitant. En comparaison, en France, la moyenne est de 615 kilos par an par habitant (source INSEE 2021). Tout cela pourrait être enfoui, mais le projet du SYBERT est de donner la priorité à la réduction des déchets collectés et à leur valorisation.

Découvrez les coulisses du centre de tri et de l’usine d’incinération

De 10h à 16h30, venez seul, en famille ou entre amis, et suivez le guide pour visiter le centre de tri des déchets ménagers et assimilés (recyclables) et la salle de contrôle de l’usine d’incinération (UVE) des déchets ménagers résiduels. Des agents passionnés vous livreront tous les secrets de ces installations industrielles, habituellement fermées au public !

> Découvrez les photos de l’édition 2023

> Revivez l’édition 2023 en vidéo

Une pelle à grappin, qui sert à trier les encombrants venant des écocentres (déchetteries), sera en démonstration toute la journée à l’installation de tri-massification. Découvrez également l’espace pédagogique, inauguré en novembre 2024, où les animateurs Prévention répondront à toutes vos questions.

Amusez-vous en famille

Petits et grands pourront participer à des jeux, animations et ateliers autour des thématiques de l’économie circulaire, la réduction des déchets, le compostage :

ateliers de fabrication de produits ménagers naturels,

découverte d’un lombricomposteur,

quiz autour du tri,

mini-pelles à grappin pour s’amuser comme les pros,

vélo-recycleur,

espace vidéo,

et tant d’autres.

Prenez le temps

Un espace jeux sécurisé (3 ans et +) sera encadré par les Francas. Les enfants pourront jouer, lire, colorier… pendant que les parents participent aux visites ou ateliers.

Et pour les gourmands, régalez-vous au camion de restauration mobile de Carte Blanche avec une cuisine faite maison, locale et de saison, du déjeuner au goûter !

Infos +

Journées Portes ouvertes du SYBERT

Entrée libre, animations gratuites (hors restauration).

Nombre de places limité pour les visites et la plupart des animations, qui se font en petits groupes.

Taille minimale de 1 m 20 pour la visite du centre de tri (des vidéos seront disponibles pour les personnes de petites tailles).

Site non-fumeurs et inadapté à la présence d’animaux domestiques.

Pour votre sécurité, il est impératif de venir avec des chaussures fermées et à semelles plates.