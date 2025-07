Les Instants gourmands reviennent cette année du 28 au 31 août 2025 place Granvelle à Besançon avec ses traditionnels chalets gourmands et une cinquantaine de producteurs d'ici et d'ailleurs. Et pour fêter sa 30e édition, l’Office du commerce propose un brunch dans la cour du Palais Granvelle le dimanche matin.

Ce brunch est organisé en partenariat avec la Scop Carte blanche. Trois services seront proposés à 11h, 12h et 13h. Côté prix, le brunch pour adulte à 20€ et celui pour enfant à 12€ seront composés d’un bagel à la truite du Jura et de petites légumes, d’une salade composée, de fromages, de mini viennoiseries, de pain-beurre-confiture et d’une brochette de fruits.

Pour y participer, il faut réserver : www.helloasso.com/les-instants-brunch