Pour son nouveau spectacle, Alex Vizorek voit triple à Besançon

Après deux spectacles thématiques (Alex Vizorek est une œuvre d’Art et Ad Vitam) à la mise en scène ambitieuse taillée pour les grandes salles, l’humoriste belge a décidé de partir une année en tournée avec seulement un pied de micro.

Baptisé 2 1/2, son nouveau spectacle au projet bien particulier prend cette fois un caractère plus intime et adapté aux petites salles. Inspiré du "Stand Up", à l’américaine, l’humoriste se laisse la liberté d’improviser, de parler de l’ère du temps, de faire plus d’introspection avec sur scène, juste lui, une lumière et le public.

Le comédien belge abordera des thèmes allant de Spinoza aux problèmes d’érection d’un quarantenaire en passant par l’optimisation de la foi et la nostalgie de ses grand-mères. Le tout évidemment avec pour unique but de vous faire rire, et si par malheur ça vous fait réfléchir… c’est pas un drame non plus !

Infos +