Samedi 27 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Sport

Pour son retour en coupe d’Europe, l’ESBF veut se montrer à la hauteur

Publié le 27/09/2025 - 10:30
Mis à jour le 26/09/2025 - 19:10

L’ESBF débute ce samedi au palais des sports de Besançon son aventure en European League avec la réception du Banik Most, un club tchèque redoutable mais pourtant pas redouté par les Bisontines qui ont pour objectif de rendre leur parcours en coupe d’Europe le plus long possible.

Jérôme Delarue, coach de l'ESBF. © ESBF
Coupe d’Europe : ESBF - Banik Most (République Tchèque), samedi à 19h au palais des sports de Besançon 

Ce samedi, nul doute qu’il y aura là de belles retrouvailles au palais des sports. D’abord parce qu’après avoir été sevrées de coupe d’Europe pendant plus d’un an, les Engagées retrouveront enfin la compétition aux côtés de leur public bisontin. Et ensuite parce que public et joueuses croiseront également la route d’une ancienne bisontine, désormais membre du camp adverse, Roxanne Franck. 

Double confrontation 

Qui dit coupe d’Europe, dit donc double confrontation. La première débutera donc ce samedi à Besançon et les Bisontines iront ensuite en République tchèque pour défier une nouvelle fois l’équipe du Banik Moste le 5 octobre prochain. Autant dire que la première rencontre sera d’ores et déjà cruciale pour espérer poursuivre l’aventure européenne.

Pour Sabrina Zazaï, le fait de débuter la compétition à domicile représente certes un avantage dont l’équipe devra "assurer le statut" mais il ne faudra pas pour autant "tomber dans le match piège" et quoiqu’il arrive "respecter l’adversaire". Ce match à Besançon représente "une première mi-temps" qu’il faudra remporter "avec le plus gros écart possible" de manière à n’avoir qu’à "terminer le travail sans se faire peur" lors du match retour en République tchèque. "Mais pour ça, il va falloir assurer demain", a insisté la joueuse. 

"Être à la hauteur de ce genre de compétition"

L’adversaire justement, le Banik Most n’en est pas à sa première participation en coupe d’Europe et promet d’être un club qui offrira du répondant. Jérôme Delarue y a repéré des joueuses "aux profils très grands", ce qui voudra probablement dire une "capacité à tirer de loin". Le coach bisontin attend donc de son groupe qu’il se montre capable de "mettre de l’agressivité et de la profondeur dans notre système défensif" afin de répondre présent. 

Certes, un gros travail avait été fait l’année dernière afin d’être récompensé cette année. Mais pour le coach et sa joueuse, "se récompenser ce n’est pas juste venir et faire un match de coupe d’Europe c’est aussi être à la hauteur de ce genre de compétition". Et de conclure , "notre équipe a été construite pour y être donc on va profiter demain". 

coupe d'europe esbf handball palais des sports

Publié le 27 septembre à 10h30 par Elodie Retrouvey
