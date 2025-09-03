Premier déplacement de la saison pour l’ESBF attendue à Plan-de-Cuques

Les Engagées retrouvent le chemin des parquets dès ce mercredi 3 septembre 2025 pour le lancement de la saison de Ligue Butagaz Énergie avec un déplacement à Plan-de-Cuques.

LBE : Plan-de-Cuques - ESBF, mercredi 3 septembre à 20h

Nouvelle saison mais même ambition pour l’ESBF, qui après sept semaines de préparation, disputera son premier match officiel de championnat face à Plan-de-Cuques. Lors de la préparation estivale, Jérôme Delarue avait déclaré faire en sorte que "les filles soient les plus prêtes physiquement et que l’on ait un niveau de jeu suffisant pour entrer dans le championnat de la meilleure des manières". Le coach bisontin devrait ainsi être rapidement fixé sur l’état de forme de son groupe lors de ce premier déplacement de la saison.

De nouveau engagée en coupe d’Europe cette saison, l’ESBF fera une nouvelle fois de la qualification européenne son objectif prioritaire. Et pour valider une place en top 5, il faudra donc soigner les prestations en championnat, à commencer par Plan-de-Cuques qui a terminé à la 7e place du classement l’an passé.

Ayant conservé un groupe quasiment similaire à l’an passé, les automatismes entre les joueuses devraient être retrouvés plus rapidement et permettre une mise en marche efficace. L’ESBF se déplacera dans le Sud avec un groupe presque au complet (absence de Céline Solstad) et l’ambition de débuter sa saison du bon pied.