Premier match de la saison à domicile pour le FC Sochaux-Montbéliard

Le FC Sochaux-Montbéliard retrouvera le stade Bonal ce vendredi 15 août 2025 pour disputer son premier match à domicile de la saison 2025-2026. Les Sochaliens tenteront d’aller chercher une deuxième victoire consécutive après les trois points glanés lors de la première journée à Le Puy Foot.

National : FC Sochaux-Montbéliard - Orléans, vendredi 15 août 2025 à 19h30 au stade Bonal

Après une première victoire à Orléans lors de la première journée de National, le FCSM a pu engranger un peu de confiance, a signalé son entraîneur Vincent Hognon en conférence de presse d’avant-match.

Satisfait du bon état d’esprit affiché par son groupe lors de ce premier match, le coach sait néanmoins que les attentes sont également très hautes pour cette première rencontre à domicile face à Orléans qui a débuté sa saison par une défaite face à Dijon.

Les supporters attendent par ailleurs des joueurs de bien meilleures prestations que celles livrées lors de la saison dernière à Bonal. Face à cette exigence, le coach compte sur "l’attitude et l’engagement" que son groupe peut mettre pour "aller chercher les supporters".

Face à Orléans, une équipe "très technique avec un très bon milieu de terrain et des joueurs de grande qualité", Vincent Hognon attend de son équipe qu’elle soit "prête à courir et à défendre fort pour récupérer le ballon parce qu’ils ne vont pas nous le redonner facilement". Pas question donc de rester passif, pour le technicien sochalien, la victoire passera par de l’ambition et de l’engagement. "Cette équipe il faudra la tenir dans la possession. Si on n’attaque pas, on ne marquera pas. Et on veut attaquer", a conclu l’entraîneur.