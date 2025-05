Protection de la Bécassine des marais, la LPO tire la sonnette d’alarme !

Pour cette dernière semaine d’avril et début mai 2025, Météo France prévoit un temps de plus en plus doux sous l’influence d’un anticyclone entre Angleterre mer du Nord et Allemagne. Au fil des jours, le mercure va grimper au point d’atteindre 24°C à Besançon le 1er mai et 25°C le 2 mai. De quoi donner un petit avant-goût d’été à ceux qui auront la chance de profiter de ce premier pont de mai.