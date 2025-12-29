Qualité de l’air en Bourgogne Franche-Comté : une hausse des particules fines observée en cette fin d’année

Depuis plusieurs jours, la qualité de l’air se dégrade sous l’effet d’une hausse des concentrations en particules fines. Selon les informations d'Atmo Bourgogne Franche-Comté lundi 29 décembre 2025, "les concentrations en particules fines augmentent progressivement". Les conditions météorologiques actuelles expliquent en grande partie cette situation : un temps froid et sec favorise leur accumulation dans l’air, en limitant leur dispersion.

En cette période hivernale, les sources d’émissions se cumulent. "Les émissions liées principalement au chauffage (notamment au bois) et aux transports s’additionnent et stagnent près du sol", ce qui contribue à la dégradation observée aujourd’hui, selon le communiqué d'Atmo BFC.

Une amélioration attendue mardi, mais des émissions persistantes

Pour la journée de demain, une légère amélioration est attendue grâce à l’évolution des conditions météorologiques. "La bise favorisera la dispersion des polluants, mais les émissions seront bien présentes", précise le bulletin. Le polluant majoritaire reste identifié : les particules PM2.5.

La situation n’est pas isolée. À proximité de la région, certains territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes sont d’ailleurs déjà concernés par des épisodes de pollution, notamment l’Isère, la vallée de l’Arve et le bassin lyonnais. Ces zones connaissent déjà des dépassements liés aux mêmes phénomènes hivernaux.

Des gestes individuels pour limiter la pollution

Atmo BFC rappelle que chacun peut agir à son échelle en adoptant des gestes simples, comme réduire son chauffage lorsque c’est possible. Cette action permet "à la fois de diminuer les émissions de particules fines et de participer à l’effort collectif de réduction des consommations d’électricité, particulièrement sollicitées aujourd’hui", nous précise-t-on.

Infos +

Concernant les pollens, la situation est calme. La saison pollinique 2025 est terminée et à cette période de l’année, "il y a peu voire pas de pollens dans l'air", le risque allergique est donc minime, assure Atmo BFC. La surveillance reprendra courant janvier, avec la publication du suivi détaillé, tandis que les cartes de prévision pollinique restent disponibles sur www.atmo-bfc.org.