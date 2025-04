Quatre jeunes interpellés à bord d’une voiture volée à Besançon

Mardi 15 avril,vers 9h00, plus de 21.000 clients ont été privés d’électricité dans le centre-ville de Besançon dans les secteurs de Bersot, Granvelle, La gare d’eau, Chamars et La City. Les équipes d’Enedis en Alsace Franche-Comté ont immédiatement été mobilisées pour identifier la panne et procéder aux manœuvres nécessaires, nous indique-t-on dans un communiqué.