Que faire à Morteau pendant les vacances de la Toussaint ?

Si vous aimez le théâtre, il y a le théâtre municipal de Morteau
Prix entrée: aux alentours de 35€
Adresse: 2, place de la Halle 25500, Morteau
Numéro de téléphone : 03.81.68.56.56
Site web: morteau.org
Si vous voulez voir un film sur un grand écran plusieurs choix s’offrent à vous :
le cinéma d’atalante
Prix entrée : de 4 à 7€
Adresse: 4 Place de la Halle,25500 Morteau
Site web: mjcmorteau.com
Numéro de téléphone: 03.81.67.04.25
le cinéma "Le Paris"
Prix entrée : tarifs normal, 7,50€
Adresse: 8 grande Rue, 25500 Morteau
Site web: cinemaleparis.org
Numero de téléphone: 03.81.67.92.02
Si vous voulez vous baladez en pleine nature, à Morteau, il y a le parc du château Pertusier
Adresse: 22 Rue Pasteur, 25500, Morteau
Horaires: ouvert 24h/24
Si vous voulez voir des festivals, des concerts ou encore des spectacles, venez à l’escale de Morteau
Adresse: 1 rue du stade, 25500, Morteau
Site web: morteau.org
Si vous voulez dégourdir vos jambes, la randonnée “ La Roche Jeannin" est là pour ça
Adresse: E2 Variante Morteau, 25500, Morteau
Coordonnées: 47,04835° N, 6,58512° E
Si vous voulez résoudre des énigmes/ casses têtes, l’escarpé à Morteau vous plaira sûrement
Adresse: 7 Bois Soleil, 25500, Morteau
Site web: www.the-escapers.com
Numéro de téléphone : 06.37.74.05.40
Si vous voulez allez au trampoline Park entre proches, le "new jump " à Morteau devrait vous plaire...
Adresse: 44 Grande Rue, 25500 Morteau
Numéro de téléphone: 05.57.36.78.71
Horaires: ouvert le lundi, dimanche de 10 h à 19h et le samedi de 10h à 22h
L’office de tourisme de Morteau se situe 7 Place de la Halle et est ouvert le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h30 - 12h / 14h - 17h
Où peut-on fêter Halloween à Morteau?
À Morteau plusieurs événements sont programmés pour fêter Halloween.Voici quelques ateliers et spectacles :
Vendredi 31 octobre, un atelier chorégraphique : ouvert aux enfants de 7 à 9 ans et mené par Via Danse autour de la pièce "GOAL, passement de jambes ". Cet atelier se situe au 6 rue Pasteur à Morteau.
On peut aussi aller à l’atelier Halloween- décoration de porte. L'idée est de créer une "affreuse" décoration de porte pour accueillir comme il se doit les visiteurs le soir d’Halloween… Cet atelier est à partir de 12 ans; 8 personnes maximum. Le tarif est de 15€ - fournitures + une boisson inclue. Aucune connaissance n’est nécessaire. Cet atelier se situe rue du Collège à Morteau. Il se déroule le samedi 11 octobre 2025 de 17h00 à 18h30.
L'Halloween Bike propose de faire du vélo déguisé. Rendez-vous le 30 octobre à la salle de fitness au 13 rue du Bief . Ça commence à 18h30 pour une durée d'1 heure.
- Article écrit par Alicia D.