Quel programme pour la Nuit européenne des musées à Besançon ?

Pour la 20ème édition de la Nuit européenne des musées certains des musées bisontins resteront ouverts le samedi 18 mai 2024, à la nuit tombée. Le musée des Beaux-arts et d’archéologie, du Temps et les musées de la Citadelle proposeront des rencontres, des visites, des animations gratuites pour l’occasion.

Le musée des Beaux-arts et d’archéologie

Le musée des Beaux-arts et d’archéologie a prévu de 19h à 22h une session d’échanges, questions/réponses, entre les visiteurs et Laurence Madeline, directrice des musées d’Arts et du Temps.

Salle XIXe (1er étage)

A 19 h et 20h30, c’est une visite exclusive qui attend les visiteurs : celle du Cabinet des Arts Graphiques de la conservatrice Amandine Royer. Cette dernière présentera les plus belles feuilles autour des collections impressionnistes, à l’occasion des 150 ans de ce mouvement et surtout, de la présence du tableau "Déjeuner sur l’herbe" de Monet, prêté par le musée d’Orsay.

Cabinet des arts graphiques (1er étage)

Deux assistantes de collections archéologiques et d’arts graphique du musée présenteront en continu de 19h à 22h les méthodes d’emballage des peintures et autres objets d’arts.

Salle XVIIIe ( 1er étage)

Pour présenter le récolement (un inventaire des collections), qui de mieux qu’un conservateur des collections archéologiques et un chargé de récolement ? Cette présentation aura lieu de 19h à 22h en continu.

Hall d’entrée

Virginie Guffroy, commissaire de l’exposition du moment "Made in Germany" présentera les coulisses de l’expo. Les visites se feront à 19h30 et 21h

Salle d’exposition temporaire (1er étage)

Une visite guidée exclusive du Cabinet anversois du 17ème siècle, c’est ce que propose Typhaine Ameil, chargée de la collection des sculptures des objets d’art. Les visites auront lieu à 19h, 20h et 21h.

Salle Anversoise (dans les rampes)

Les médiateur.trice.s culturel.le.s des musées d’Arts et du Temps proposeront des ateliers d’écriture et des petits jeux, en continu de 19h à 22h.

Hall d’entrée

Juliette Roy, documentaliste, parlera de son centre de documentation spécialisé en archéologie, un service indispensable au musée, de 19h à 22h.

Borne d’accueil

Le musée du Temps

Laurence Reibel, conservatrice du musée du Temps proposera d’éclairer les visiteurs sur l’histoire du Palais Granvelle…

Visites à 19h,20h et 21h

Départ à l’accueil du musée

Les responsables des Plans de Sauvegarde des biens culturels des musées d’Arts et du Temps proposeront une immersion dans leur travail de préservation des œuvres en cas d’urgence, notamment en cas d’incendie.

Ateliers à 19h15, 20h15 et 21h15

Salle de la Tenture (1er étage)

Salle des échappements (2ème étage)

Pour les plus curieux, une rencontre est prévue avec les agent.e.s d’accueil / surveillance et chargé.e.s de la billetterie. Ils répondront aux questions et aux interrogations, notamment sur l’affluence du musée.

De 19h à 21h

Borne d’accueil

La Citadelle et ses musées

Découvrir en avant-première les nouvelles acquisitions du musée de la Résistance et de la Déportation, ça sera possible ce soir-là.

Visites à 19h15, 20h15, 21h15 et 22h15

Sur inscription le jour même en billetterie

Le musée de la Resistance et de la Déportation proposera des visites pour découvrir les fonds d’art en déportation (dessins réalisés dans les camps de concentration), qu’il possède.

19h30, 20h30, 21h30 et 22h30

Sur inscription le jour même en billetterie

Les visiteurs pourront visiter librement l’exposition "Dessine-moi ta planète", installée sur l’ensemble de la Citadelle. Plusieurs animations sont prévues dans les différents espaces de la Citadelle.

Le musée comtois sera également ouvert aux visites, en continu de 18h à 23h45.

Une expérience atypique sera également proposée, la visite nocturne du par zoologique. C’est une autre façon de (re)découvrir le parc, accompagné d’une médiatrice-soigneuse.

Visites à 19h, 20, 21, 22h

Rdv à la tente d’accueil

Jauge de 15 personnes

Plusieurs animations et rencontres autour de la gastronomie sont prévues dans la Cour des Cadets principalement. Parmi elles, une exposition photo, un concert, un quizz culinaire, une animation dégustation, une conférence sur l’alimentation dans le futur, et un pique-nique géant.

