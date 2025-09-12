Qui est le colonel Elodie Montet, commandant le groupement de gendarmerie du Doubs ?

Le lundi 15 septembre, à 16h30 au château de Vaire, le colonel Élodie Montet prendra officiellement le commandement du groupement de gendarmerie départementale du Doubs. Elle dirigera 600 gendarmes et pourra compter sur l’appui de 400 réservistes pour couvrir 567 communes du département. Rencontre.

”Le directeur général m’a confié la gendarmerie du Doubs en me demandant de travailler contre la criminalité organisée. On a des gendarmes de haut niveau sur ce sujet”, a-t-elle expliqué ce vendredi lors d’une rencontre avec la presse au Fort des Justices à Besançon.

Délinquance et criminalité organisée

En 2024, 13.000 crimes et délits ont été recensés dans le département, une tendance stable en 2025. ”Mon objectif étant qu’elle baisse” a souligné la nouvelle commandante.

La lutte contre les stupéfiants figure parmi ses priorités : "le ministre nous demande un objectif très clair de lutte contre les stupéfiants, c’est une lutte nationale. Dans le Doubs, on est particulièrement confrontés aux stupéfiants, c’est un sujet prégnant, très prégnant et la configuration transfrontalière n’est pas étrangère.”

La stratégie repose sur 34 points d’appui et plusieurs brigades spécialisées : une brigade mobile dédiée aux violences intrafamiliales à Besançon, une autre en cours de finalisation dans le Haut-Doubs sur les atteintes à l’environnement, et un projet de brigade à Montbéliard spécialisée dans les trafics.

Proximité et participation citoyenne

Le colonel Montet revendique une approche fondée sur le lien avec la population : ”Mon objectif : proximité-résultat. Je veux avoir une très forte proximité, du contact avec les élus et la population ainsi que les réseaux partenaires.” Elle insiste sur l’importance des signalements de la population : ”Quand les gens nous disent ce qu’ils voient, ça multiplie par 4 ou 5 le taux de résolution. Les gens doivent oser nous dire les choses, il ne faut pas avoir peur de nous déranger”, a-t-elle confirmé.

Pour cela, il existe le 17, mais aussi l’application MaSécurité, gérée par une brigade numérique à Rennes et Poitiers, permettant aux citoyens de dialoguer directement avec un gendarme, 24h/24 et 7j/7. Elodie Montet l’assure : ”Si je suis une femme battue ou en situation de danger, je ne peux pas parler, je peux aller sur l’application, sur le chat. C’est redoutablement efficace et ça libère la parole”.

”La sécurité, elle se co-construit”

Le Doubs compte 17 communes qui ont choisi de déporter leurs images de vidéoprotection vers la gendarmerie. ”En 2025, on a 26 % des faits élucidés grâce à la vidéoprotection, j’ai trouvé que c’était beaucoup”, relève le colonel. L’enquête de voisinage, l’ADN ou la téléphonie complètent ces outils.

La nouvelle commandante insiste également sur le rôle préventif des gendarmes : ”Je n’ai jamais vu en 23 ans de carrière quelqu’un qui se lève un matin pour aller braquer une supérette. Bien souvent, les trajectoires de délinquance arrivent tout petit : quelqu’un qui parle mal au prof, qui fait des tags… Si on la coupe tôt, ça peut fonctionner”, nous confie-t-elle. Elle mise d’ailleurs sur la coopération avec les élus et l’Éducation nationale : ”La sécurité, elle se co-construit.”

Enfin, la situation routière constitue une autre grande source de préoccupation pour l'Etat et les forces de l'ordre. Vingt décès ont déjà été enregistrés en 2025 dans la zone gendarmerie du Doubs, contre 23 en décembre 2024. ”On a une situation routière préoccupante. Encore la semaine dernière, sept accidents se sont produits dont 3 avec alcoolémie. On peut les éviter”, selon le colonel.

Infos +

Âgée de 45 ans, mariée et mère de trois enfants, Élodie Montet a alterné postes de terrain, missions internationales et fonctions en administration centrale. Avant de rejoindre le Doubs, elle était notamment conseillère gendarmerie auprès de l’OTAN en Roumanie dans le cadre de la mission Aigle.

Malgré une affectation imposée, elle se dit heureuse d’arriver dans la région qu’elle ne connaissait pas : ”Je n’ai pas choisi de venir ici : c’est une marque de confiance pour une prise de commandement. Quand on est choisi, on est très content, même si on n’a pas le choix de la géographie. Ce beau département que je ne connaissais pas… les gens sont d’une gentillesse, serviables. Je suis là pendant trois ans avec toute mon énergie et ma volonté.”

Aujourd’hui, il y a 22 % de féminisation en gendarmerie dont 12 % de femmes officiers.