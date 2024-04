Qui sont les travailleurs indépendants en Franche-Comté ?

C'est le nombre d'auto-entrepreneurs qui a subi la plus forte croissance en passant de 4.800 individus en 2009 à 31 600 en 2022. Néanmoins, cette tendance a fortement ralenti depuis 2021, en particulier chez les travailleurs indépendants classiques.

Dans la région, la répartition géographique des travailleurs indépendants est très hétérogène avec une surreprésentation du Doubs et ses 27.900 travailleurs indépendants, contre 6.600 dans le Territoire de Belfort.

En ce qui concerne les auto-entrepreneurs, ces derniers sont très présents dans les secteurs d’activités tels que les activités de poste et de courrier, les activités de nettoyage ou les autres services personnels (travail intellectuel ou manuel effectué par un prestataire de services pour assister un client). Cependant, certains secteurs d’activités restent plus attractifs comme les professions paramédicales et sages femmes avec une croissance de 39% entre 2021 et 2022 ou encore les taxis et VTC avec une croissance de 25%.

Combien gagnent-ils ?

L'Urssaf observe que 55,6% des auto-entrepreneurs perçoivent un revenu de moins de 4.000 euros en 2022 et plus d’1/5 perçoivent moins de 1.000€. À noter que la moyenne nationale est de 7.449€ annuel, tandis qu’en Franche-Comté la moyenne s’élève à 6.538€.

En ce qui concerne les travailleurs indépendant (hors AE), leur situation semble moins alarmante. Leurs revenus s’élèvent en moyenne à 42.528€ par an selon l’Urssaf, avec des augmentations partout en Franche-Comté (+ 9,6 % dans le Jura à + 12,1 % dans le Doubs). Cependant, des disparités géographiques sont encore présentes notamment entre le Jura, qui regroupe les revenus les plus faibles avec 36.941€ en moyenne par an, et le Territoire de Belfort qui regroupe les plus élevés avec 45.823€ en moyenne par an.

Les revenus des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants classiques ne font qu’augmenter : + 11,2% pour les TI et +7,4% pour les AE en Franche-Comté, mais avec des contraintes. D’après l’Urssaf, 11% des travailleurs indépendants classiques et 30% des auto-entrepreneurs sont aussi salariés dans d’autres organismes.

Infos +

À noter que l'Urssaf a encore relevé des inégalités salariales entre sexe : selon les moyennes observées, une femme gagnerait 6.000€ de moins à l’année en tant que TI classique, tandis que pour les AE la différence serait de d’approximativement 2.000€.