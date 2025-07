Rafales de vent jusqu’à 80 km/h attendues à Besançon : forêts et parcs fermés cette nuit

Selon nos informations, ce mardi 23 juillet, la Ville de Besançon a reçu un bulletin météorologique annonçant un épisode venteux notable, avec des rafales de vent supérieures entre 60 et 80 km/h attendues dans la nuit, entre 21h et 2h du matin. Plusieurs lieux publics seront donc fermés au public.

Ce phénomène est associé à une cellule orageuse qui traversera l’agglomération bisontine durant la nuit. Il atteindra un maximum à minuit.

Afin d’anticiper les risques liés à ces conditions météorologiques, la Ville a pris la décision de fermer plusieurs sites, incluant parcs, jardins, forêts et cimetières.

Fermeture des sites suivants :

Clos Barbizier

Parc des Chaprais

Square Castan

Forêt de Chailluz

Fermeture par affichage :

Parcs des Glacis / Vieux Glacis / Tour Carrée / Tour Pelotte

Parc Micaud

Promenade Chamars

Promenade Granvelle

Square Saint-Amour

Square Cusenier

Parc des Frères Lumières

Parc de l’Amitié

Square Coluche

Combe Haag

Combe Boichard

Parc Sircoulon

Parc Viotte

Combe Ducat

Parc des Frères de Saint-Claude

Combe Saragosse

Parc Fontaine Écu

Square Deubel

Square Copin

Square Bouchot

Espace Jean Jaurès

Parc de Chaillot (Phisalix)

Square Wangari Muta Maathai (ex Sarrail)

Glacis rue des Fusillés (Citadelle)

Parc rue du Stand

Fermeture des cimetières :

Cimetière de Champ Bruley

Cimetière de Saint-Claude

Cimetière de Saint-Ferjeux

Cimetière de Velotte

Cimetière des Chaprais

Appel à la vigilance

La Ville appelle les habitants à la plus grande prudence et leur demande de limiter leurs déplacements nocturnes, en particulier dans les zones boisées ou arborées. Il est recommandé de sécuriser les objets pouvant être emportés par le vent (mobilier de jardin, pots de fleurs, etc.) et de se tenir informé de l’évolution de la situation via les canaux officiels.