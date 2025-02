Rafales de vent : la Ville de Besançon ferme ses parcs et cimetières

Les chenilles processionnaires sont de plus en plus présentes dans l'hexagone, avec des impacts sur la santé humaine, animale et les écosystèmes. Afin de mieux surveiller et gérer ce phénomène, une plateforme nationale de signalement vient d’être lancée par l'Observatoire des chenilles processionnaires, a-t-on appris le 6 février 2025.