Réaction attendue ce soir face à Nice pour l'ESBF

L’ESBF affronte ce mercredi 14 janvier 2026 l’OGC Nice au palais des sports de Besançon dans le cadre de la 12e journée de la Ligue Butagaz Énergie.

Les Bisontines n’ont pas démarré l’année 2026 du bon pied. Les deux premières rencontres disputées cette année face à Dijon et Chambray se sont toutes les deux soldées par des défaites bisontines.

Désireuse de rapidement rebondir, l’ESBF devra rentrer rapidement dans son match pour prendre les rênes de la rencontre à domicile et espérer faire la différence face au 3e du championnat.

Auteur d’une très solide première partie de saison, l’OGC pourra s’appuyer sur son arrière droite internationale française Marie Hélène Sajka pour faire la différence à Besançon. Les Bisontines devront donc avoir à l’oeil l’actuelle deuxième meilleure buteuse du championnat (90 buts).

8e au classement, l’ESBF est désormais à 4 points de la 5e et dernière place qualificative pour la coupe d’Europe. Pour les filles de Jérôme Delarue, il est donc urgent d’engranger des victoires pour combler ce retard. Pour cela, les Engagées devront une nouvelle fois composer sans Alizée Frécon-Demouge, toujours blessée au dos et Chloé Ballonnet (tibia) en phase de réathlétisation.

À l’occasion de cette rencontre, le palais des sports accueillera un ancien Bisontin, Sébastien Mizoule, l’actuel coach de l’OGC Nice.