Réaction attendue pour le BesAC ce vendredi au palais des sports

À ce stade du championnat, soit à presque mi-chemin des matches aller, le BesAC est à la traîne avec seulement une victoire acquise en 10 matches. Seuls Metz et Charleville ont un parcours aussi peu prolifique. Il est temps pour le BesAC de réagir et cela devra commencer dès vendredi 7 novembre face à Salon-de-Provence à 20h au palais des sports de Besançon.

Nationale 1 : BesAC - Salon-de-Provence, vendredi 7 novembre à 20h au palais des sports de Besançon.

Le dernier rendez-vous bisontin contre Berck s’est avéré être la plus mauvaise copie rendue par la troupe de Laurent Kleefstra avec un delta négatif de 23 points (68-91), ce qui constitue aussi la plus lourde addition défensive pour une équipe qui jusque-là avait fait valoir une bonne dose d’imperméabilité devant son panier.

Assurément, une réaction doit très vite survenir, notamment et déjà dans la perspective de la phase 2 de la saison. Et Salon-de-Provence qui sera l’hôte de Palais des sports ce vendredi 7 novembre, fait partie de ces équipes que le BesAC doit absolument battre pour se préserver au maximum de lendemains qui déchanteraient. L'alerte rouge est enclenchée, le président Vincent Cartier l’a d’ailleurs bien compris et a convoqué mercredi matin tout l’effectif pour demander avec fermeté une très vive réaction.

Fondre les doutes

Pour sa part, Laurent Kleefstra est entré en réflexion pour tenter d’améliorer cet ordinaire qui ne suffit pas. Il faudra d’abord faire fondre les doutes nés dans les esprits de par le grand nombre de défaites enregistrées. Condition sine qua non face à une équipe de Salon hyper combative qui compte deux succès à son compteur et reste surtout sur une victoire significative contre LyonSO (74-72). "Salon est réputée pour être une équipe rugueuse et agressive. Il faudra donc avant tout être présent dans l’engagement" explique Laurent Kleefstra qui ajoute : "Il faudra aussi limiter l’adresse à 3 pts des Valayer, Laurent, Valcy et autre Balança. Sans compter qu’il sera aussi nécessaire de contenir leur imposant pivot, le Jamaïcain Warren Williams".

Voilà donc les problèmes qui seront posés par Salon-de-Provence, avec notamment donc un certain Guillaume Valayer qui voudra se rappeler au bon souvenir des supporters bisontins, lui qui a passé deux saisons sous le maillot du BesAC (2021-2023).

Fred Thomas incertain

Dans sa mission, le BesAC ne pourra toutefois pas compter sur l’ailier américain Fred Thomas qui s’est de nouveau blessé à une cuisse contre Berck et sera très probablement absent. Il faudra d’entrée de jeu vite remettre de l’âme, de l’envie et de la vie dans le collectif, montrer de la solidarité, de l’intensité, des bonnes attitudes et de l’agressivité. Se relancer aussi dans les bons standards défensifs et tout mettre en place de l’autre côté du terrain pour que la réussite soit au rendez-vous. Tout cela afin d’éviter une bronca générale dans l’enceinte du palais des sports.

Le groupe bisontin : Pouye, Bronner, Hanck (cap), Eliezer-Vanerot, Hook, Thomas (?), Cagnet, Bilau, Cluysen, Nkombou. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.