Recherche appartement à Besançon pour le tournage d’un court-métrage

Publié le 01/09/2025 - 18:00
Mis à jour le 01/09/2025 - 17:19

Pour les besoins d’un tournage prévu fin octobre 2025 à Besançon, la chargée de repérage est à la recherche d'un appartement bisontin de type grand F3 ou plus situé dans un bâtiment contemporain pouvant faire office de décor principal au film. 

illustration © D Poirier
illustration © D Poirier

Cet automne, Hippolyte Lykavieris a choisi la ville de Besançon pour tourner son prochain court-métrage intitulé Ma Chaire. 

Synopsis court : "Laura, traductrice littéraire solitaire, vit seule avec son fils Tancrède, un jeune préparateur en pharmacie. Leur relation est forte, presque trop forte. Mais un jour, Laura découvre que Tancrède mène une vie secrète : la nuit, il devient funambule, marchant sur des fils tendus dans des hangars abandonnés..."

Le mot du réalisateur : "Ce film explore la beauté et la violence du lien mère-fils, ce vertige où l’amour devient parfois déraison. J’ai imaginé Laura comme une mère bouleversante, à la fois aimante et démesurée, une femme ordinaire happée par un geste extraordinaire. Ce rôle trouvera sa force dans l’interprétation de Laura Morante, inoubliable dans La Chambre du fils de Nanni Moretti (Palme d’or à Cannes)".

Bâtiment contemporain et vue importante

Pour les besoins du film, la production est donc à la recherche de l’appartement de Laura et Tancrède, qui sera le décor principal du film. Idéalement, la chargée de repérage recherche un appartement de type grand F3 de 80 m2 au minimum, lumineux, avec une ambiance moderne et situé dans les étages supérieurs d’un bâtiment contemporain (après les années 1930) car "la vue depuis la cuisine est importante". 

L’appartement doit comprendre les espaces suivants : 

  • Une cuisine ouverte
  • Un grand salon
  • Un couloir
  • Deux grandes chambres

Il est précisé que la période de tournage est prévue à la fin du mois d’octobre et l’occupation du lieu est estimée à cinq jours maximum (installation + tournage). Une indemnité de location est prévue.

Pour toutes informations ou pour proposer votre bien, il suffit d’envoyer au plus vite et avant le 10/09, vos photos des pièces demandées (chambres, cuisine+salon) à : film.reperagesfc@gmail.com

Publié le 1 septembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
