Réforme des retraites : Christophe Lime regrette la hausse des cotisations à la CNRACL

Christophe Lime estime que l'impact pour les collectivités CCAS (Besançon), Grand Besançon Métropole, ville de Besançon serait estimé à un surcoût annuel de 662 587 €. Le vice-président du Grand Besançon s'est également exprimé sur l'allongement du départ à la retraite des agents, une mesure qu'il juge "incompatible" avec la santé des acteurs locaux. Il ajoute "que les métiers a pénibilités généralement représentés par les petites catégories ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'âge de départ à la retraite : soit 77,81 % des salariés en catégories C du Grand Besançon Métropole, CCAS, et ville de Besançon".

Selon lui, cette réforme pourrait aussi accroître les inégalités de genre, repoussant davantage le départ de l'âge à la retraite des salariés femmes : soit 59,3 % des effectifs du Grand Besançon Métropole, CCAS, et ville de Besançon, comprenant 59,0 % pour les agents femmes en catégorie C. Christophe Lime demande fermement à ce que cette réforme soit retirer et apporte son soutien à l'ensemble des salariés du secteur privé et public. Il souhaite "l'application d'une retraite à 60 ans avec des départs anticipés prenant en compte les métiers à pénibilité et les inégalités de genre".