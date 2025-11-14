Les travaux seront réalisés en deux phases :
- Nuit du mardi 18 au mercredi 19 novembre : Fermeture des bretelles dans le sens Besançon ? Pontarlier et Montfaucon/Nancray ? Pontarlier.
- Nuit du mercredi 19 au jeudi 20 novembre : Fermeture des bretelles dans les sens Besançon ? Pontarlier et Montfaucon/Nancray ? Pontarlier puis de la bretelle du sens Pontarlier ? Besançon.
Des déviations locales seront mises en place pour garantir la continuité du trafic via la RD571 par Morre pour les VL et Besançon pour les PL.