Rupture de canalisation à Besançon : la RN 57 réouverte à la circulation

Suite à une rupture de canalisation survenue ce jeudi 9 octobre en début d'après-midi , la RN 57 a été fermée à la circulation, dans le secteur de Micropolis à Besançon, pendant plusieurs heures.

La RN 57 est réouverte dans les deux sens de circulation. Attention, dans le sens Pontarlier - Vesoul, une seule voie est ouverte à la circulation. Les déviations ont été levées.

Deux bretelles d’accès et de sortie de la RN57 restent fermées :

De la rue de Dole vers la RN57 direction Vesoul

la sortie de la RN 57 vers le Boulevard Kennedy

En conséquence de cet incident, cumulé avec la fermeture de la côte de Morre, des circulations très denses sur des axes secondaire ont provoqué des points de blocages sur les zones de la Chapelle des Buis et de la Malate.

De plus, des travaux de sécurisation et de réparation vont devoir être mis en oeuvre dans les jours à venir, entre l'échangeur de Micropolis et le secteur de l'Amitié. Tous les automobilistes sont appelés à respecter la signalisation dans la zone de l’incident et à faire preuve de prudence.

La maire et le préfet du Doubs tiennent à "saluer l’action résolue et coordonnée des services de l’État et de Grand Besançon Métropole, garantissant une action efficace et permettant une réouverture rapide des voies de circulation pour l’ensemble des usagers."