Besançon
Faits Divers Transports

Besançon : une grande quantité d’eau bloque la circulation près de Micropolis

Publié le 09/10/2025 - 14:48
Mis à jour le 09/10/2025 - 14:50

Selon plusieurs témoins, une ”grande quantité” d’eau située sous la rue de Dole, boulevard Ouest à Besançon, perturbe trè fortement la circulation des véhicules dans les deux sens, ce jeudi 9 octobre depuis environ 14h00.

L'eau, de couleur marron, pourrait provenir d'une fuite de canalisation.

Sur place, la police municipale gère la circulation. Des bouchons se sont déjà formés autour de Micropolis.

Plus d'infos dans quelques instants...

Publié le 9 octobre à 14h48
Le Russey
Faits Divers

Le propriétaire du cheval retrouvé les pattes ligotées au Russey sera jugé en mars   

Le propriétaire du cheval retrouvé samedi 4 mars 2025 les pattes attachées au fond d'un trou profond sera jugé en mars pour "sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique ayant entraîné la mort", a-t-on appris auprès du procureur de Besançon. Il encourt pour ces faits cinq ans de prison au maximum et 75.000€ d'amende, a précisé à l'AFP Cédric Logelin, procureur de la République de Besançon. 

Publié le 9 octobre à 08h14

