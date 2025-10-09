Besançon : une grande quantité d’eau bloque la circulation près de Micropolis

Le propriétaire du cheval retrouvé samedi 4 mars 2025 les pattes attachées au fond d'un trou profond sera jugé en mars pour "sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique ayant entraîné la mort", a-t-on appris auprès du procureur de Besançon. Il encourt pour ces faits cinq ans de prison au maximum et 75.000€ d'amende, a précisé à l'AFP Cédric Logelin, procureur de la République de Besançon.