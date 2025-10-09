Besançon : une grande quantité d’eau bloque la circulation près de Micropolis

L'eau, de couleur marron, pourrait provenir d'une fuite de canalisation.
Publié le 09/10/2025 - 14:48
Mis à jour le 09/10/2025 - 14:50
Selon plusieurs témoins, une ”grande quantité” d’eau située sous la rue de Dole, boulevard Ouest à Besançon, perturbe trè fortement la circulation des véhicules dans les deux sens, ce jeudi 9 octobre depuis environ 14h00.
Selon plusieurs témoins, une ”grande quantité” d’eau située sous la rue de Dole, boulevard Ouest à Besançon, perturbe trè fortement la circulation des véhicules dans les deux sens, ce jeudi 9 octobre depuis environ 14h00.
