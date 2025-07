Saint-Vit : chômage technique après un début d’incendie dans une entreprise 

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus mercredi 16 juillet 2025 vers 18h30 dans les locaux de l’entreprise John Orti, spécialisée dans l’usinage et la découpe de tôle métallique à Saint-Vit.

Un feu s’est déclaré sur une ponceuse, plus précisément au niveau d’un filtre et de la cheminée, tous deux destinés au traitement des poussières. Des reconnaissances à l’aide d’une caméra thermique ont permis de localiser rapidement et précisément le foyer.

Une lance à eau a été nécessaire pour l’extinction. D’après les informations du Sdis 25, six ouvriers de l’entreprise seront concernés par un chômage technique jusqu’à la fin du mois, l’activité devrait reprendre à l’issue de la période estivale.